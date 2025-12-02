快訊

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

父母遺骸似相擁…香港大火化灰已沒人形 兒痛哭憶母最後一通電話

父母遺骸似相擁…香港大火化灰已沒人形 兒痛哭憶母最後一通電話

香港01／ 撰文：陳萃屏
香港警方在大埔宏福苑火災現場進行後續行動。災難遇害者辨認組、鑒證科及其他人員投入工作，包括案件搜證、現場搜索、遺體辨認及登記等。中新社
香港警方在大埔宏福苑火災現場進行後續行動。災難遇害者辨認組、鑒證科及其他人員投入工作，包括案件搜證、現場搜索、遺體辨認及登記等。中新社

香港大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉。隨着災難遇害者辨認組進場，死亡人數每日有所上升，部分大廈已完成搜索，受災最嚴重的宏昌閣昨日（1日）已搜索四分之一樓層，今日繼續餘下搜索。不少宏昌閣失蹤者家屬，繼續每天到廣福社區會堂翻閱相片，希望找到摯親，但失望而回。

蘇先生憶述知悉單位起火後，10分鐘趕回家，但大廈已陷火海，他與母親保持通電話，惜母親離開單位逃生後只說了一句「今次死啦（這次死定了）」後失聯，其後在相簿發現父母所住單位的相片，見到遺骸似是相擁，憶起母親的最後說話，蘇先生擁抱妻子淚崩。

宏志閣居民蘇先生偕太太，連日來到場看相簿，希望找到住在宏昌閣高層單位的八旬雙親。蘇先生說，看相簿發現父母所住單位的相片，已看不出「人形」。太太說，看照片有部分已化灰，有部分是組織，但遺骸似是相擁的：「這是我幻想的因為他們很恩愛，應該不會分開的，相信他們相擁（離開）。」

蘇先生工作的地點，可以看到宏福苑。他在公司見到宏昌閣起火，十分鐘內馬上趕回來。蘇先生因沒法救回父母感內疚。他憶述，他在公司工作時，接到媽媽電話，一直沒有掛線，馬上從公司趕回家。他回家只有十分鐘路程：「我到樓下已經好大火，佢話佢走出去而家落嚟，跟住我聽到佢話，『今次死了』，就冇聲。（我到樓下時火勢已經很大了，她說她跑出去之後現在要下來，接著我聽到她說『這次死定了』，就沒有聲音了」蘇先生說畢，與太太相擁痛哭。

宏福苑大火，蘇先生及蘇太（左二、左一）到廣福社區會堂翻照片尋雙親，互相抱肩安慰。圖／香港01陳萃屏攝影
宏福苑大火，蘇先生及蘇太（左二、左一）到廣福社區會堂翻照片尋雙親，互相抱肩安慰。圖／香港01陳萃屏攝影

延伸閱讀：

宏福苑大火災｜警交代死傷數哽咽：遺體變灰 難將所有失聯者帶出

宏福苑大火｜火場內滿目瘡痍 天花牆身熏黑 灰燼雜物遍地如廢墟

文章授權轉載自《香港01》

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

香港大火死亡人數增至156人 今搜查行動一度暫停原因曝

宏福苑大火民間記者會突取消 出席者被香港國安處約談

火燒43小時撲滅 外傭10死36失蹤 抵港隔天菲傭護嬰獲譽英雄

「父母銀行」成世代新常態：財富向下流動，如何決定成年人的起跑線？

相關新聞

香港大火死亡人數增至156人 今搜查行動一度暫停原因曝

香港特區政府今天表示，宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯

香港大火搞錯重點？專家指「這件事」才是禍根

香港宏福苑大火，不合規的棚網固然是火災原因之一，但背後的根源是相關團體與不法商人互相勾結的「圍標」。

宏福苑大火民間記者會突取消 出席者被香港國安處約談

綜合港媒報導，包括政黨「民協」主席廖成利在內的香港民間人士，原定今天下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨...

香港宏福苑大火港人在台設弔唁點 邱垂正前往致意

香港大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，在台港人自發設置在台弔唁點，陸委會主委邱垂正與陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水等人...

父母遺骸似相擁…香港大火化灰已沒人形 兒痛哭憶母最後一通電話

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉。隨着災難遇害者辨認組進場，死亡人數每日有所上升，部分大廈已完成搜索，受災最嚴重的宏昌閣昨日（1日）已搜索四分之一樓層...

香港大火全城哀悼 從「人禍問責」到「以災亂港」的災後七日

香港宏福苑大火週二（12月2日）頭七，全城瀰漫哀悼氣氛。火災多日後，Anna終於從這場噩夢中回神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。