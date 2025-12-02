父母遺骸似相擁…香港大火化灰已沒人形 兒痛哭憶母最後一通電話

香港大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉。隨着災難遇害者辨認組進場，死亡人數每日有所上升，部分大廈已完成搜索，受災最嚴重的宏昌閣昨日（1日）已搜索四分之一樓層，今日繼續餘下搜索。不少宏昌閣失蹤者家屬，繼續每天到廣福社區會堂翻閱相片，希望找到摯親，但失望而回。

蘇先生憶述知悉單位起火後，10分鐘趕回家，但大廈已陷火海，他與母親保持通電話，惜母親離開單位逃生後只說了一句「今次死啦（這次死定了）」後失聯，其後在相簿發現父母所住單位的相片，見到遺骸似是相擁，憶起母親的最後說話，蘇先生擁抱妻子淚崩。

宏志閣居民蘇先生偕太太，連日來到場看相簿，希望找到住在宏昌閣高層單位的八旬雙親。蘇先生說，看相簿發現父母所住單位的相片，已看不出「人形」。太太說，看照片有部分已化灰，有部分是組織，但遺骸似是相擁的：「這是我幻想的因為他們很恩愛，應該不會分開的，相信他們相擁（離開）。」

蘇先生工作的地點，可以看到宏福苑。他在公司見到宏昌閣起火，十分鐘內馬上趕回來。蘇先生因沒法救回父母感內疚。他憶述，他在公司工作時，接到媽媽電話，一直沒有掛線，馬上從公司趕回家。他回家只有十分鐘路程：「我到樓下已經好大火，佢話佢走出去而家落嚟，跟住我聽到佢話，『今次死了』，就冇聲。（我到樓下時火勢已經很大了，她說她跑出去之後現在要下來，接著我聽到她說『這次死定了』，就沒有聲音了」蘇先生說畢，與太太相擁痛哭。

宏福苑大火，蘇先生及蘇太（左二、左一）到廣福社區會堂翻照片尋雙親，互相抱肩安慰。圖／香港01陳萃屏攝影

文章授權轉載自《香港01》