香港大火死亡人數增至156人 今搜查行動一度暫停原因曝

香港特區政府今天表示，宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯。

香港警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員今天繼續在宏福苑搜索失聯者，傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢下午5時許表示，警方今天繼續找到遺體，死亡人數因此增至156人，其中127具遺體的身分已確認，29具未能辨認。

港警新界北總區指揮官林敏嫻在記者會上說，警方的搜查行動在下午1時一度暫停，原因是有罹難者家人舉行路祭，警方不希望家屬見到遺體搬運過程，以免觸景傷情。

另外，近日網路上流傳多張宏福苑起火大樓內的遺體照片，圖中有人體殘肢，部分遺體掛上印有「死亡」的牌子。

林敏嫻呼籲民眾尊重死者，不要傳播有關照片並予以移除，也避免對死者家屬及社會大眾造成二次傷害。