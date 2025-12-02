宏福苑大火民間記者會突取消 出席者被香港國安處約談

快訊

中央社／ 台北2日電
圖為香港警方就大埔宏福苑五級火警會見傳媒。中通社
圖為香港警方就大埔宏福苑五級火警會見傳媒。中通社

綜合港媒報導，包括政黨「民協」主席廖成利在內的香港民間人士，原定今天下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨時通知媒體，指「因有部門通知，記者會需要取消」。消息指廖成利等人被警方國安處「邀請會面」。

綜合香港明報、星島日報及香港01今天報導，香港大埔宏福苑發生火災後，包括廖成利在內的民間人士，原定2日下午舉行「高樓維修政策」為主題的記者會。

記者會內容將談到對災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、大維修和圍標問題、競爭事務委員會和廉政公署的角色、城市規劃和長遠高樓的發展、維修與安全等範圍。

根據媒體接獲的採訪通知，記者會出席者包括民協的廖成利、評論人王岸然、身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝、其他政策研究者及評論人等。

報導表示，發起人士2日臨時通知媒體，指「因有部門通知，記者會需要取消」，但沒透露是那個部門。據了解，廖成利及王岸然今天被警方國安處「邀請會面」。

中方犯了「3誤判」對日威脅還會升高嗎？

宏福苑大火英雄！菲傭抱嬰狂奔23層樓逃命 邊跑邊開直播拯救數人

科學人／香港宏福苑「火燒連環樓」…不合格圍網或垂直逃生困境釀成大難？

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港大火搞錯重點？專家指「這件事」才是禍根

香港宏福苑大火，不合規的棚網固然是火災原因之一，但背後的根源是相關團體與不法商人互相勾結的「圍標」。

香港大火全城哀悼 從「人禍問責」到「以災亂港」的災後七日

香港宏福苑大火週二（12月2日）頭七，全城瀰漫哀悼氣氛。火災多日後，Anna終於從這場噩夢中回神。

火燒43小時撲滅 外傭10死36失蹤 抵港隔天菲傭護嬰獲譽英雄

焚燒逾43小時的香港宏福苑大火被撲滅後，香港警方的災難遇害者辨認組、鑑證科等人員已開始進入災場內搜索遺體及相關證據。據香...

宏福苑大火英雄！菲傭抱嬰狂奔23層樓逃命 邊跑邊開直播拯救數人

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者或失聯者亦包括多名外傭。其中一名逃出火海的菲傭，在起火之初及時逃生，邊拍片邊手抱小主人嬰兒，狂奔23層樓逃命，開直播通知同鄉離開...

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港宏福苑大火釀成重大傷亡，香港特首李家超2日要求對大埔宏福苑火災調查到底。李家超表示，香港將成立由法官主持的獨立委員會...

