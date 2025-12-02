香港大火部分死難者燒成灰燼 女總警司不禁飲泣

快訊

中央社／ 香港2日電

香港大埔宏福苑大火死難者的遺體陸續被找到，但部分已被燒成灰燼，其慘況連警方傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢向記者報告時也不禁飲泣，無法報告下去。

這兩天，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員繼續在宏福苑各大樓搜索失聯人士，昨天就找到8具。

昨天傍晚5時，警方新界北總區指揮官助理處長林敏嫻與傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢向媒體報告搜索遺體進度及最新死亡人數。曾淑賢指出，警方已完成多幢大樓搜索，截至昨天下4時，有151人證實死亡，不排除數字繼續上升。

她說，警方已將所有尋獲的遺體，包括「未必係（是）完整嘅（的）部分」拍照並製作成相簿，供失聯者親友辨認，其中104具遺體已獲初步辨認，39具遺體尚待辨認。

她說，辨認組人員會盡最大努力進行搜索，「因為有些遺體變成灰燼，所以我哋（們）都唔（不）排除最後未必能夠……將所有失蹤人士帶番（回）出嚟（來）。」曾淑賢說到此時，雙眼通紅，哽咽難語，退後數步後向記者說「sorry」致歉。

在旁的林敏嫻隨即輕拍其肩膊，予以安慰。數秒後，曾淑賢穩定情緒後，再次踏步向前，向記者講述相關情況。

接著，林敏嫻也強忍淚水地表示感謝前線同事，指「他們艱苦工作只有一個目的，就是希望辨識死者的物品，令他們得回一個名字，能夠讓家人作最後道別。」

香港大火 宏福苑

港大火調查：圍網阻燃性不合格 港府以誤殺罪名拘捕14人

香港大埔宏福苑大火截至昨日死亡人數已增至一五一人，仍有三十多人失聯，港府指調查發現，承包商為省錢，摻入不合格的鷹架圍網，...

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港宏福苑大火釀成重大傷亡，香港特首李家超2日要求對大埔宏福苑火災調查到底。李家超表示，香港將成立由法官主持的獨立委員會...

香港大火 港警：部分遺體已化成灰，恐難將所有失聯者帶出

香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻...

宏福苑大火／瘋傳宏建閣監視器影片！火警鐘怎麼敲都沒響 居民：燒得好嚴重

大埔宏福苑在11月26日（星期三）發生的5級大火，已造成超過百人死亡。

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

香港大埔宏福苑大火迄今至少奪走151條人命，火警期間菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關...

香港宏福苑大火！從失去玩具到鄰居 居民慟：如今失聯令我淚流滿面

一場五級火令大埔宏福苑居民痛失家園財物，有災民於網上悲痛發文，憶述兒時玩具被父母丟棄而「失聯」，長大後想方設法買回，「我認為這是...

