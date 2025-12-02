港特首：立法會選舉如期舉行 有利大火後改革工作

快訊

中央社／ 香港7日電

香港行政長官李家超今天公布，立法會選舉將如期於本月7日舉行，不因大埔宏福苑大火慘劇而改期。此外，港府將會設立獨立委員會，調查這場大火的相關問題。

李家超早上出席行政會議前向媒體說，在這場大火中，看到多個環節失誤，要進行系統性改革，包括維修工程的施工安全、日常維護；有否相連利益、合謀串聯；用料清單是否全面，檢測是否有效；角色的承擔，包括政府及專業人員；招標問題；大廈消防系統運作的監督；大火的相關責任；法律懲罰的足夠性。

他說，將會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，希望委員會可以盡快向他提出建議及報告。

李家超同時宣布，立法會選舉將如期舉行。

他說，在思考下一步援助災民及防範同類事情時，就想到立法會是改革夥伴，有關法令改革及撥款工作，都需要立法會協助，選出立法會是重建路上的一步。

此外，選舉也是按照法律要求進行，如期完成是維護社會穩定的有力支撐，很多工作需要立法會審議及制定法律才可以落實，這是對香港未來最負責任的態度。

他說，災後的支援工作不會停，而支援力量包括在憲制上擁有權力的立法會議員。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

94死逾200失蹤 宏福苑惡火77年最慘 港府喊停慶祝活動

香港大樓大火迄今13死30傷 焚燒9小時未撲滅

香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤

相關新聞

港大火調查：圍網阻燃性不合格 港府以誤殺罪名拘捕14人

香港大埔宏福苑大火截至昨日死亡人數已增至一五一人，仍有三十多人失聯，港府指調查發現，承包商為省錢，摻入不合格的鷹架圍網，...

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港宏福苑大火釀成重大傷亡，香港特首李家超2日要求對大埔宏福苑火災調查到底。李家超表示，香港將成立由法官主持的獨立委員會...

香港大火 港警：部分遺體已化成灰，恐難將所有失聯者帶出

香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻...

宏福苑大火／瘋傳宏建閣監視器影片！火警鐘怎麼敲都沒響 居民：燒得好嚴重

大埔宏福苑在11月26日（星期三）發生的5級大火，已造成超過百人死亡。

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

香港大埔宏福苑大火迄今至少奪走151條人命，火警期間菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關...

香港宏福苑大火！從失去玩具到鄰居 居民慟：如今失聯令我淚流滿面

一場五級火令大埔宏福苑居民痛失家園財物，有災民於網上悲痛發文，憶述兒時玩具被父母丟棄而「失聯」，長大後想方設法買回，「我認為這是...

