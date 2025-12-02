港特首：立法會選舉如期舉行 有利大火後改革工作

香港行政長官李家超今天公布，立法會選舉將如期於本月7日舉行，不因大埔宏福苑大火慘劇而改期。此外，港府將會設立獨立委員會，調查這場大火的相關問題。

李家超早上出席行政會議前向媒體說，在這場大火中，看到多個環節失誤，要進行系統性改革，包括維修工程的施工安全、日常維護；有否相連利益、合謀串聯；用料清單是否全面，檢測是否有效；角色的承擔，包括政府及專業人員；招標問題；大廈消防系統運作的監督；大火的相關責任；法律懲罰的足夠性。

他說，將會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，希望委員會可以盡快向他提出建議及報告。

李家超同時宣布，立法會選舉將如期舉行。

他說，在思考下一步援助災民及防範同類事情時，就想到立法會是改革夥伴，有關法令改革及撥款工作，都需要立法會協助，選出立法會是重建路上的一步。

此外，選舉也是按照法律要求進行，如期完成是維護社會穩定的有力支撐，很多工作需要立法會審議及制定法律才可以落實，這是對香港未來最負責任的態度。

他說，災後的支援工作不會停，而支援力量包括在憲制上擁有權力的立法會議員。