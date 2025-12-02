香港沖天大火 港媒：政府擬設檢討委員會

快訊

中央社／ 香港2日電

香港一場沖天大火，奪去了151條人命，另有30多人失聯，是香港史上最嚴重的火災之一。據報導，當局正考慮設立檢討委員會，檢討整個事件並提出改善建議。

星島日報今天在報導中表示，政界有呼聲要求港府設立獨立調查委員會，預料行政長官李家超稍後會交代政府的想法。

報導引述政府內部人士表示，港府未必設立獨立調查委員會，而是成立檢討委員會全面檢視事件，包括調查火災成因及提出改善制度建議；這個委員會必須確保高效、有獨立性並具權威，將向行政長官提交報告。

報導引述政府內部士人士表示，獨立調查委員會由成立到提交報告，需時甚長，原因是這種委員會有法定權力傳召證人和取證，但鑑於調查研訊屬司法程序，相關人士會被傳召作供，追究責任，各方皆有律師協助，以致調查時間冗長。

香港主權轉移以來，政府曾5次成立獨立調查委員會，包括香港國際機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水風波，以及2018年沙中線紅磡站擴建工程。

政府內部人士表示，就宏福苑火災設立的檢討委員會，形式上與獨立調查委員會有所不同，但也強調獨立性，預料由法官擔任主席，希望做到「既獨立又高效」，全面檢視各方面問題，在不影響司法程序的情況下，可以更快地提出具體建議。

