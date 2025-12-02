宏福苑大火／瘋傳宏建閣監視器影片！火警鐘怎麼敲都沒響 居民：燒得好嚴重
大埔宏福苑在11月26日（星期三）發生的5級大火，已造成超過百人死亡。事後不少各棟大樓的住戶氣得投訴，指控火災發生時警鈴完全沒響。消防檢查後發現，有8棟大樓的警鈴無法正常運作，系統雖然沒有關閉，但卻沒有發出聲響，消防將對設備承包商採取執法行動。
到了12月1日（星期一），網路上流傳一段據稱是事發時宏福苑宏建閣內部的監視器（CCTV）影片。畫面看到火警當下，有男住戶用硬物敲打火警鐘，但警鐘始終沒有響，現場還有女住戶說，「那邊燒得很嚴重耶」。
影片讓網友震驚，紛紛痛批，「這麼大的工程，又被網子包得密密麻麻，結果（火警）鐘不會響」、「火警鐘不響真的害死很多人」、「不響一定有問題」。也有網友質疑影片是否真的拍在宏建閣。
大埔宏福苑在11月26日下午2點51分有人報案起火，3點02分升為3級火，3點34分升為4級火，晚間6點22分再升到5級火，共有7棟大樓受波及，其中包含宏建閣。
宏福苑大火期間，火警鐘到底有沒有響？網傳宏建閣疑似事發影像曝光
12月1日下午近5點，有網友在Threads上發布影片，聲稱是火災發生時，宏福苑宏建閣內部的監視器影像，並留言，「宏建閣某戶門外CCTV：那個（火警）鐘按不響。」
女住戶：有沒有滅火器？那邊燒得很嚴重要命了！
影片長23秒，畫面顯示拍攝時間是11月26日下午3點24分。一名穿黑衣的男子走到走廊的火警鐘前，用硬物敲打警鐘，發出「碰碰」聲，但警鐘完全沒有響。
男子又試了好幾次按動警鐘，依然沒反應。他往後方樓梯走時，有女住戶上前問，「樓下有沒有滅火器啊？那邊燒得很嚴重耶！」男子回「沒有」後便往樓梯方向離開。
網友震驚：火警鐘不響真的害死人
網友看完影片後震驚不已，留言表示，「這麼大的工程又整棟被網子罩住，結果警鐘不會響」、「火警鐘不響真的害死好多人」、「不響一定有問題」、「原來大家都不知道，用力敲破罩子就會響，不響肯定有問題，也不排除敲不夠力」。但也有人質疑影片是否真的在宏建閣拍攝。
