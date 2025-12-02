快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

香港大火 港警：部分遺體已化成灰，恐難將所有失聯者帶出

聯合報／ 大陸中心／即時報導
12月2日是香港大埔宏福苑災後第六日，警方和消防持續在現場展開相關工作，希望能在三周內完成搜查及搜證工作。（中通社）
12月2日是香港大埔宏福苑災後第六日，警方和消防持續在現場展開相關工作，希望能在三周內完成搜查及搜證工作。（中通社）

香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻在昨日記者會談及事故現場發現的部分遺體殘缺不全，甚至已「燒成灰燼」時，一度哽咽到無法言語。

香港文匯報報導，香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢在同一場記者會上也雙眼通紅、聲音顫抖說：「所以最後都唔排除……最後都未必能夠……將……所有（聲音已經沙啞）……失聯的人士……帶返出嚟。」（所以最後也不排除……最後也未必能夠……把……所有……失聯的人員……帶出來）

林敏嫻表示，第一線人員需要在極度惡劣的環境中，長時間保持高度集中仔細搜尋遺體，目的只有一個，就是希望盡量尋回遺體，或尋獲能辨識死者身分的物品，「令到佢哋有返個名字，能夠畀屋企人向佢哋作最後道別。」（讓他們重新被確認身分，使家屬能向他們進行最後的告別）

林敏嫻說，警方明白死者家屬承受的是難以言喻的傷痛和煎熬，每一位失蹤者對他們家人來說，都是無可代替的至親，警方必定會盡最大努力，尋回可以辨認遇難者身分的物件，並希望能在三周內完成所有搜查及搜證工作。

香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯。圖為香港警方提供的宏福苑災後大樓內景象照片。（中通社）
香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯。圖為香港警方提供的宏福苑災後大樓內景象照片。（中通社）
香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻（右）和警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，12月1日在記者會上哽咽說明最新搜查救援情況。（中通社）
香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻（右）和警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，12月1日在記者會上哽咽說明最新搜查救援情況。（中通社）
香港警方災難遇害者辨認組、鑒證科等人員，仍積極在大埔宏福苑火災現場進行案件搜證、現場搜索、遺體辨認及登記等工作。（中新社）
香港警方災難遇害者辨認組、鑒證科等人員，仍積極在大埔宏福苑火災現場進行案件搜證、現場搜索、遺體辨認及登記等工作。（中新社）

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

香港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞 仍有逾40人失聯

港人發起究責連署 傳1人涉煽動被捕 騙徒扮義工騙個資

相關新聞

港大火調查：圍網阻燃性不合格 港府以誤殺罪名拘捕14人

香港大埔宏福苑大火截至昨日死亡人數已增至一五一人，仍有三十多人失聯，港府指調查發現，承包商為省錢，摻入不合格的鷹架圍網，...

香港大火 港警：部分遺體已化成灰，恐難將所有失聯者帶出

香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻...

宏福苑大火／瘋傳宏建閣監視器影片！火警鐘怎麼敲都沒響 居民：燒得好嚴重

大埔宏福苑在11月26日（星期三）發生的5級大火，已造成超過百人死亡。

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

香港大埔宏福苑大火迄今至少奪走151條人命，火警期間菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關...

香港宏福苑大火！從失去玩具到鄰居 居民慟：如今失聯令我淚流滿面

一場五級火令大埔宏福苑居民痛失家園財物，有災民於網上悲痛發文，憶述兒時玩具被父母丟棄而「失聯」，長大後想方設法買回，「我認為這是...

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

據香港《明報》報導，香港警方在新聞發布會上指出，警方星期一（12月1日）在先起火的宏昌閣搜索時發現八具遺體，當中三具遺體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。