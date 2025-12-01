港大火調查：圍網阻燃性不合格

香港大埔宏福苑大火截至昨日死亡人數已增至一五一人，仍有三十多人失聯，港府指調查發現，承包商為省錢，摻入不合格的鷹架圍網，這些不合格圍網阻燃性不足，加上遮擋窗戶的發泡膠板容易燃燒，導致火勢迅速蔓延。

香港政務司長陳國基昨率保安局長鄧炳強和廉政專員胡英明等說明調查結果。

陳國基表示，調查人員在宏福苑搜集廿個圍網樣本，其中七個在阻燃性方面不達標準。胡英明說，宏福苑先前在維修時遇上颱風，不少圍網倒塌，維修包商重新購買圍網安裝，而他們在香港購買的一批圍網未達阻燃標準，並把這些圍網用在不顯眼之處，以規避當局檢查。陳國基指，購買不達標準的圍網只能為維修公司節省一點錢，但維修公司卻處心積慮地使用這種圍網，行為惡劣。

鄧炳強指，這次大火蔓延的速度極不尋常，當中涉及圍網及窗戶發泡膠板。

香港警方昨傍晚通報，截至昨日下午四時，死亡人數已增至一五一人，仍有三十多人失聯，警方不排除死亡數字會再上升；搜救方面，失火的七座大廈中已有五座完成搜索，警消昨挺進其餘兩座大廈，包含最先起火的宏昌閣，但部分尋獲的遺體已成灰燼。

據公布，港府至今拘捕十四人，都是維修工程包商及分包商等負責人，警方拘捕的罪名是誤殺（過失殺人）。

另據港媒報導，十一月卅日再有兩人被香港警方國安處拘捕，其中一名男子是民主派前區議員張錦雄，另一女子則是協助發放物資的義工。消息人士稱，張錦雄涉嫌煽動仇恨政府被捕。鄧炳強昨稱，有人利用火災煽動，如稱有消防員不滿待遇等，必須採取適當行動。

香港立法會選舉原定十二月七日舉行，港媒星島日報昨引述消息指，港府將如期舉行立法會選舉投票。

另據大陸官方通報，中共港澳辦主任夏寶龍昨在深圳聽取有關情況匯報。通報雖未提及香港大火及將在本周末舉行的立法會選舉，但港媒普遍認為夏寶龍此次赴深圳與上述兩件事有關。