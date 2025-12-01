快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

中央社／ 馬尼拉/香港1日綜合外電報導
Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作。（網上圖片）
Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作。（網上圖片）

香港大埔宏福苑大火迄今至少奪走151條人命，火警期間菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關並成功獲救，不離不棄的行徑讓她被譽為英雄。

路透社報導，根據親友的說法，28歲的艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）抵達香港隔天就遇上宏福苑社區惡火，她與新雇主及其女嬰一同受困公寓火場，直到消防員及時救出她們。

艾卡拉茲的故事讓許多人再次關注香港數十萬名家庭幫傭的貢獻，這些人負責煮飯、打掃及照顧幼兒和長者，卻通常住在狹小的環境中，並在全球生活成本最高城市之一領取微薄薪資。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）長姊、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）至醫院探視艾卡拉茲後在社群媒體臉書（Facebook）發文寫道：「我向你致敬，羅多拉（艾卡拉茲），也向所有離鄉背井為家人犧牲奉獻的海外勞工致敬。」

艾米．馬可仕貼出艾卡拉茲躺在醫院病床上的照片，她身穿紫色病人服、臉戴口罩但仍豎起大拇指比讚。

菲律賓海外勞工福利處日前也在臉書指出，艾卡拉茲是「真正的現代英雄，菲律賓人在異鄉展現關懷與勇氣的典範」，這則貼文底下湧入數以百計網友留言祝福。

艾卡拉茲在菲律賓的前雇主戴約（Rhoda LynnDayo）也非常擔心她的安危，她表示艾卡拉茲深受全家信任，「她照顧孩子的方式不一樣，她真的愛他們…我毫不懷疑她會為自己照顧的孩子付出生命」。

如同許多同業，有8個手足的艾卡拉茲是為賺取更高薪資而決定赴海外工作，好把錢寄給在菲律賓的家人。

艾卡拉茲的妹妹告訴路透社：「我們家很窮，父親只是漁民，因此她決定去海外工作好幫助家計。我們都對姊姊感到驕傲。」

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

香港宏福苑大火已有13人因「誤殺罪」被捕 不排除拘捕更多人

香港大火女住戶救下4人1狗後罹難 家屬悲痛：相信她無悔

中共港澳辦主任夏寶龍赴深圳聽取匯報 應與香港大火有關

相關新聞

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

據香港《明報》報導，香港警方在新聞發布會上指出，警方星期一（12月1日）在先起火的宏昌閣搜索時發現八具遺體，當中三具遺體...

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

香港大埔宏福苑大火迄今至少奪走151條人命，火警期間菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關...

香港宏福苑大火！從失去玩具到鄰居 居民慟：如今失聯令我淚流滿面

一場五級火令大埔宏福苑居民痛失家園財物，有災民於網上悲痛發文，憶述兒時玩具被父母丟棄而「失聯」，長大後想方設法買回，「我認為這是...

香港宏福苑大火已有13人因「誤殺罪」被捕 不排除拘捕更多人

據新華社報導，香港特區政府1日下午召開記者會說明大埔宏福苑火災搜救調查等最新情況。香港警方目前已拘捕13人，罪名為「誤殺...

香港大火女住戶救下4人1狗後罹難 家屬悲痛：相信她無悔

香港大埔宏福苑火災遇難者名單陸續確認之際，家屬心痛透露一名女住戶因逐戶拍門提醒鄰居逃生，而延誤逃離火場時間，不幸遇難，但...

中共港澳辦主任夏寶龍赴深圳聽取匯報 應與香港大火有關

中共中央港澳辦官網發布消息稱，12月1日，中共中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。