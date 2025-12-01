香港宏福苑大火！從失去玩具到鄰居 居民慟：如今失聯令我淚流滿面

一場五級火令大埔宏福苑居民痛失家園財物，有災民於網上悲痛發文，憶述兒時玩具被父母丟棄而「失聯」，長大後想方設法買回，「我認為這是一種治癒，一種對自己在小孩時期的補償」。他指家中收藏的大批玩具模型被大火盡數燒毀，同時失去見證著他成長、成家立業的鄰居，「如今的失聯令我淚流滿面，我也不知道今次令我再次失去玩具的兇手是誰，我沒有辦法用交收方法尋回你們，因為失聯的不只是玩具，是我多年的鄰居」。

網友紛紛留言安慰，「說出了很多我們宏福人的心聲！希望一起扶持走出傷痛！加油」、「玩具可以再買，但朋友、家人、鄰居無得再買，大家會明白」、「離開火場的時候，你說不能拿走它（財物），可是與鄰居美好的片段卻跟著你成功逃生了，面對無常，我們只能且行且珍惜，保重」、「說出來，心裡舒服，我樂意聽你傾訴」。

該宏福苑居民於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，童年時放學回家後發現某些玩具不見了，「還傻傻地問媽媽有沒有見過？幼小的我不知道原來這叫『失聯』」，當時媽媽還經常洗腦說「大個孩子不玩玩具」，「掉著掉著就沒有了，有時候我偷偷蹲在垃圾桶邊，和那些被當作『無用之物』道別，我沒有哭，只是把那份空蕩蕩的感覺，默默收進了心裡最深的一個櫃桶」。

宏福苑居民痛失大批玩具模型

原PO繼續說，長大後他開始慢慢地將玩具一件一件買回來，「買得有點走火入魔，不是為了玩耍，而是為了填補。多少次從Carousell交收、從溝通到出價或交收失敗到成功帶回家的過程中，經歷了喜怒哀樂。我認為這是一種治癒，一種對自己在小孩時期的補償。我以為當展示櫃被重新填滿，那個蹲在垃圾桶旁的孩子就能站起來，轉身離開」。

原PO：大火將我辛苦尋回的一切再次灰飛煙滅

原PO表示，「直到大火，毫不留情地將我後來辛苦尋回的一切，連同那個從未癒合的空蕩感，再次灰飛煙滅」。這次他明白到，「這不是命運的玩笑，而是一個早已寫好的寓言。我執著的，從來不是那些玩具本身，而是那個總在『失去』，卻永遠無法真正『尋回』的感覺。這份執念，會一直停留在宏福苑這個時空。它一直在我心裡，靜靜地燃燒。有時事情不是買回來就可以解決的，明白就明白」。

原PO悲痛道：「如今的失聯令我淚流滿面、我也不知道今次令我再次失去玩具的兇手是誰，我沒有辦法用交收方法尋回你們，因為失聯的不只是玩具，是我多年的鄰居，過年會等你派紅包、在走廊踢球撞到你的鐵閘而害怕被你們罵、從小看到我長大的什麼生什麼太...我很好，你們還好嗎？」

原PO嘆：與見證成長的鄰居從未留下一張合照

原PO也突然覺醒和後悔從未與鄰居拍過照，「後來我發現，共同生活了這麼多年、見證我長大成人、看著我投入社會工作、看著我組織家庭、看著我成為別人的父親的你們，原來如此親近，卻從未留下過一張合照」。

網友安慰：雖然又失去，但都算曾經擁有過

網友紛紛留言安慰，「雖然又失去，但都算曾經擁有過，撐住呀」、「很珍貴的自白！作為家長我感到獲益良多，可以接受我給你一個隔空的擁抱嗎？孩子，多謝你平安」、「先安頓好一切，之後再慢慢添置一些軍備。你能造一次，他們一定還能再造第二次」、「它們不止是玩具，更是你的朋友，所以成年後的你，一件一件將它們重新找回來，就如同尋覓當初的老朋友，再一起重新成長一次。但人禍卻把你們再次拆散，同時還把你多年相識的鄰居們也都一併帶走。也許你都明白無常總是來得很快，但這一切卻又不是意外，真正需要為災難負責的人，卻又沒有站出來承認自己的錯」。

