香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

據香港《明報》報導，香港警方在新聞發布會上指出，警方星期一（12月1日）在先起火的宏昌閣搜索時發現八具遺體，當中三具遺體屬較早前發現，五具遺體屬新發現，即火災累計151人死亡。

警方也提到，由於宏昌閣屬首先起火的單位，火勢較遲熄滅，環境「非常惡劣」，導致部分遺體殘缺不全或燒成灰燼。

警方過去兩日已經完成在五棟大廈的搜索行動，剩餘的兩棟大廈搜索工作正在進行中。

香港宏福苑發生致命大火，經調查發現大廈多處區域未達阻燃標準，多人被捕。

據香港特區政府政務司司長陳國基同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，星期一（12月1日）就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見媒體。

香港經濟日報報導，香港警方及廉政公署合共拘捕14人，其中13人涉嫌誤殺罪，包括大判、工程顧問、二判搭棚公司等。調查仍在進行中，不排除更多人被捕。