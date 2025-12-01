聽新聞
0:00 / 0:00
香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪
據香港《明報》報導，香港警方在新聞發布會上指出，警方星期一（12月1日）在先起火的宏昌閣搜索時發現八具遺體，當中三具遺體屬較早前發現，五具遺體屬新發現，即火災累計151人死亡。
警方也提到，由於宏昌閣屬首先起火的單位，火勢較遲熄滅，環境「非常惡劣」，導致部分遺體殘缺不全或燒成灰燼。
警方過去兩日已經完成在五棟大廈的搜索行動，剩餘的兩棟大廈搜索工作正在進行中。
香港宏福苑發生致命大火，經調查發現大廈多處區域未達阻燃標準，多人被捕。
據香港特區政府政務司司長陳國基同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，星期一（12月1日）就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見媒體。
香港經濟日報報導，香港警方及廉政公署合共拘捕14人，其中13人涉嫌誤殺罪，包括大判、工程顧問、二判搭棚公司等。調查仍在進行中，不排除更多人被捕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言