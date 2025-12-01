香港大火女住戶救下4人1狗後罹難 家屬悲痛：相信她無悔

香港大埔宏福苑火災遇難者名單陸續確認之際，家屬心痛透露一名女住戶因逐戶拍門提醒鄰居逃生，而延誤逃離火場時間，不幸遇難，但她救下了四個人一隻狗，相信她做決定那刻「是無悔的」。

宏福苑上周三（11月26日）發生大火，至今造成146人死亡、79人受傷，仍有多具遺體等待辨認，全香港哀悼。據星島頭條報導，一名遇難女住戶的家屬12月1日在社交媒體發文，引述街坊稱在火警初期，死者接到逃生通知時原本有機會與鄰居們一同撤離，但她並未立即離開大樓，而是在17樓逐家拍門，提醒鄰居撤離，希望為他人爭取逃生時間。

後來，她返回自己住家，但樓內濃煙與火勢迅速加劇，最終未能成功逃生。

死者家屬形容，她以自己的生命換取了「四個人、一隻狗」的生命，認為這正體現了她一貫的做人宗旨。家屬得知噩耗後心情複雜，一方面痛失親人，「但我相信，她在那一刻所作出的決定，是無悔的。」

事件在網上傳播開來，許多香港和大陸網友留言形容她「是真英雄，會在天堂繼續保佑你」「用自己的生命救回五條生命，這份崇高的行為令人敬佩」「多謝姨姨犧牲自己拯救他人，非常勇敢，一路走好」等。

另據香港明報報導，數以千計市民周日（11月30日）赴大埔獻花悼念死難者，人龍一度長達兩公里。