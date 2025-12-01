快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

中共港澳辦主任夏寶龍赴深圳聽取匯報 應與香港大火有關

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港大埔宏福苑11月26日大火，死亡人數已增至146人，12月1日仍有香港市民前來獻花致哀。（路透）
香港大埔宏福苑11月26日大火，死亡人數已增至146人，12月1日仍有香港市民前來獻花致哀。（路透）

中共中央港澳辦官網發布消息稱，12月1日，中共中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細匯報。

儘管該則短訊並未提及香港26日大火與即將於本月7日舉行的香港立法會換屆選舉，但一般認為，夏寶龍此次赴深圳聽取匯報應與兩者有關。

香港大埔宏福苑11月26日大火，死亡人數已增至146人，不排除數字還會再增加，另有79人受傷。

這起不幸事故發生後，港府隨即宣布暫停立法會換屆選舉的宣傳及推廣，但投票仍將如期於12月7日舉行。

另，據香港電台報導，香港政務司長陳國基和保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明、警務處刑事及保安處處長陳東，將於1日下午4時在政府總部，就大埔宏福苑大火最新搜救及調查結果召開記者會。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

香港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞 仍有逾40人失聯

港人發起究責連署 傳1人涉煽動被捕 騙徒扮義工騙個資

香江有難八方支援 各界捐款總額近3.8億美元

高雄市議會為香港大火罹難者默哀 今起展開一個月專案稽查

相關新聞

香港大火女住戶救下4人1狗後罹難 家屬悲痛：相信她無悔

香港大埔宏福苑火災遇難者名單陸續確認之際，家屬心痛透露一名女住戶因逐戶拍門提醒鄰居逃生，而延誤逃離火場時間，不幸遇難，但...

中共港澳辦主任夏寶龍赴深圳聽取匯報 應與香港大火有關

中共中央港澳辦官網發布消息稱，12月1日，中共中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主...

港人醫院尋親：不知準備幾人喪禮 大火最後通話：姊哭求救她

香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成146人喪命。由於大火發生在平日下午，多數上班族與學生不在家，受困者...

香港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞 仍有逾40人失聯

香港宏福苑大火後，港府房屋署11月30日聯同警務處舉行記者會，警方公布遇難者增至146人，早前公布失聯者中，有100宗列...

港人發起究責連署 傳1人涉煽動被捕 騙徒扮義工騙個資

香港宏福苑大火造成重大傷亡，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起連署，提出追究監管失職等4點訴求，港媒指出...

安置1900災民 港府：家園重建前提供免費住屋

香港大埔宏福苑五級火摧毀近2000個家園，外界關注港府如何安頓受災居民，香港民政及青年事務局局長麥美娟昨天表示，港府確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。