中共港澳辦主任夏寶龍赴深圳聽取匯報 應與香港大火有關

中共中央港澳辦官網發布消息稱，12月1日，中共中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細匯報。

儘管該則短訊並未提及香港26日大火與即將於本月7日舉行的香港立法會換屆選舉，但一般認為，夏寶龍此次赴深圳聽取匯報應與兩者有關。

香港大埔宏福苑11月26日大火，死亡人數已增至146人，不排除數字還會再增加，另有79人受傷。

這起不幸事故發生後，港府隨即宣布暫停立法會換屆選舉的宣傳及推廣，但投票仍將如期於12月7日舉行。

另，據香港電台報導，香港政務司長陳國基和保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明、警務處刑事及保安處處長陳東，將於1日下午4時在政府總部，就大埔宏福苑大火最新搜救及調查結果召開記者會。