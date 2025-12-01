快訊

中央社／ 台北1日電
港警11月30日公布火災死亡人數增至146人，79人受傷，警方在宏福苑3座樓宇的樓梯、天台等尋獲18具遺體。（中通社）
港警11月30日公布火災死亡人數增至146人，79人受傷，警方在宏福苑3座樓宇的樓梯、天台等尋獲18具遺體。（中通社）

焚燒逾43小時的香港宏福苑大火被撲滅後，香港警方的災難遇害者辨認組、鑑證科等人員已開始進入災場內搜索遺體及相關證據。據香港警方發出的多張相片，大廈內滿目瘡痍，全屋被燒光，只剩下黑色的灰燼，一片頹垣敗瓦。

香港警方11月30日在其官方臉書發文，指警方的災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員繼續在災場工作，包括案件搜證、災場搜索、遺體辨認及登記等。

根據警方發出的多張相片可見，火災後現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，大廈內漆黑一片，大廈內的走廊、房子內天花板及牆身均被嚴重熏黑。部份房子內水深及小腿。

還有些房子全部傢俱都被燒光，只剩下支架。警方相關人員用鐵鏟小心撥開灰燼及雜物堆，找尋線索。

警方表示，會全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身份的任何物件或線索，讓死者家屬可以盡快確認他們的身份，讓死者早日安息。

香港在地觀察:：宏福苑大火悲劇沒有吸取歷史教訓？

香港宏福苑大火 迄今10外傭遇難數十人下落不明

香港大埔宏福苑沖天大火，迄今導致146人死亡。據印尼及菲律賓駐港總領事館統計，迄今共有10名外傭遇難，數十人下落不明

香港大火／宏福苑火場內情況曝光 滿目瘡痍全屋盡毀

焚燒逾43小時的香港宏福苑大火被撲滅後，香港警方的災難遇害者辨認組、鑑證科等人員已開始進入災場內搜索遺體及相關證據。據香...

香港大火尋親每日翻遺體相簿落空 他長文傾訴：活在沒有盡頭的灰色等待裡

大埔宏福苑五級大火，至今146死79傷。最先起火、災情最為嚴重的宏昌閣，無數失聯者下落不明…

香港宏福苑大火 婦逐家拍門促逃生、犧牲自己救「4人1狗」

香港大埔宏福苑五級惡火焚燒多日，釀成過百人慘死、多隻寵物亦喪失生命。鑑於火勢猛烈，現場多具遺體仍有待辨認…

香港大火殉職消防員何偉豪同學到場悼念 隱約聞到燒焦味「更心痛」

香港大埔宏福苑火災死亡人數增至146人，當中包括消防員何偉豪，今日到宏福苑封鎖線外悼念死難者的市民全日不停，當中包括李小姐及兒子…

