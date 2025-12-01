香港大火／宏福苑火場內情況曝光 滿目瘡痍全屋盡毀
焚燒逾43小時的香港宏福苑大火被撲滅後，香港警方的災難遇害者辨認組、鑑證科等人員已開始進入災場內搜索遺體及相關證據。據香港警方發出的多張相片，大廈內滿目瘡痍，全屋被燒光，只剩下黑色的灰燼，一片頹垣敗瓦。
香港警方11月30日在其官方臉書發文，指警方的災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員繼續在災場工作，包括案件搜證、災場搜索、遺體辨認及登記等。
根據警方發出的多張相片可見，火災後現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，大廈內漆黑一片，大廈內的走廊、房子內天花板及牆身均被嚴重熏黑。部份房子內水深及小腿。
還有些房子全部傢俱都被燒光，只剩下支架。警方相關人員用鐵鏟小心撥開灰燼及雜物堆，找尋線索。
警方表示，會全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身份的任何物件或線索，讓死者家屬可以盡快確認他們的身份，讓死者早日安息。
