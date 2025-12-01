快訊

香港大火殉職消防員何偉豪同學到場悼念 隱約聞到燒焦味「更心痛」

香港01／ 撰文：董素琛
香港眾多民眾自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。中通社
香港眾多民眾自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。中通社

大埔宏福苑火災死亡人數增至146人，當中包括消防員何偉豪，今日到宏福苑封鎖線外悼念死難者的市民全日不停，當中包括李小姐及兒子，母子排隊兩小時才到悼念位置。她和何偉豪原來是小學同學兼朋友，在受訪期間一度哽咽，形容對方生前是一個「搞笑」的人。

李小姐說，親身到災場時，震撼感覺更加強烈，空氣中隱約聞到燒焦味，「就更加心痛。」

不願上鏡受訪的李小姐今天與兒子一同來到廣福休憩處悼念，但人龍頗長，兩母子中午約3時開始排隊，至下午約5晚才成功獻花。李小姐表示，上周三（26日）聽聞殉職消防員姓何的時候未有為意，直至見到相片後，才驚覺殉職消防員是小學同學和朋友何偉豪。

李小姐續說，當下感到愕然，需數日時間消化，訪期間她一度哽咽。她形容何偉豪生前是一個「搞笑」的人，是班上的開心果。

廣福休憩處內的一個涼亭，貼滿市民以便利貼寫上的悼念字句，包括「逝者安息」、「願一路好走」等。

從葵芳特意來到此處的中學生林同學，在紙張上寫上「願死者安康。受影響的人餘生都健康」的字句。她曾就讀大埔區的小學，幸好得知居於此處的同學都安然無恙。她認為慘劇本來不應發生，承建商不應使用發泡膠封上窗戶，應為事件負上責任，期望政府向災民交代事情始末。

在災場對出的廣福休憩處，不少人將寫上字句及祈望的紙條貼在凳及柱上，佈滿整個涼亭，如有人寫「逝者已去，望節哀，也願傷者早日康復」、「一路好走，天堂上沒有傷痛」。亦有人在該處擺放鮮花及紙鶴，悼念死者。

除希望逝者安息及感謝消防員付出的字句外，亦有人希望當局徹查真相，寫上「人在做天在看，有良心的必須揭露真相！否則冤魂不息」。

香港宏福苑26日發生奪命大火，市民30日前往現場悼念，圖為市民在大火附近公園的坐椅貼上悼念卡。中央社
香港宏福苑26日發生奪命大火，市民30日前往現場悼念，圖為市民在大火附近公園的坐椅貼上悼念卡。中央社
香港眾多民眾自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。中通社
香港眾多民眾自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。中通社
香港眾多民眾自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。中通社
香港眾多民眾自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。中通社

