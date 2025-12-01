香港宏福苑大火 婦逐家拍門促逃生、犧牲自己救「4人1狗」

香港大埔宏福苑五級惡火焚燒多日，釀成過百人慘死、多隻寵物亦喪失生命。鑑於火勢猛烈，現場多具遺體仍有待辨認。而其中一名遇難婦人的家屬，今日（12月1日）在社交媒體facebook的大埔居民群組發帖文，指已在家中尋獲其遺體。

然而家屬在貼文中指出，最初婦人在逃走時，仍不忘逐家逐戶拍門叫鄰居走火警，最終錯失逃生時機。家屬直言：「用自己條命，換取4人1狗生命，我心情複雜、傷心、難過。」

該名家屬在貼文中引逃生的街坊所述，指婦人在接獲逃生通知時，並未立即離開，而是在17樓逐家逐戶拍門，提醒鄰居離開，卻因而錯失了逃生時機。婦人最後逃回家中，惟最終罹難。

貼文刊出後，大批網友湧入留言，籲發文者加油、撐住：「RIP偉大伯母. 你彰顯人性光輝」、「Auntie生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開，願Auntie早日安息」、「好偉大，我估如果她未拍門就走，她可能即使逃出去，沒有一天良心會過得去，」、「RIP多謝姨姨犧牲自己拯救其他人，好勇敢，一路好走！大家都要繼續好好生活，加油」。

