香港大火尋親每日翻遺體相簿落空 他長文傾訴：活在沒有盡頭的灰色等待裡

大埔宏福苑五級大火，至今146死79傷。最先起火、災情最為嚴重的宏昌閣，無數失聯者下落不明，親友苦候至今五天，每日寢食難安，以淚洗面。

宏昌閣1701室的79歲老先生林湘，在消防接報起火後的一分鐘離家逃生，自此失蹤。其妻兒每日舟車勞動，到廣福社區會堂翻閱遺體相簿，看見的都是不幸離世的陌生人，部分是難辨身份的焦屍。他們每揭一頁都是煎熬，離開時帶著的是失望，也是止不住的淚水。

兒子林先生向《香港01》傳來長文傾訴，他形容是「活在一個沒有盡頭的灰色等待裡」，不知是等待多少個明天才能得到答案，「日復一日，猜測與焦慮像潮水般淹沒理智」。

他表示，理解前線人員已在努力，但「未知要等多久」及資訊不清對家屬而言是一種折磨，故建議當局公佈更多遺體資訊，定時發佈新進展，好讓家屬在無盡的等候中，心裡仍能踏實一些。

失蹤的79歲老先生林湘，身高1.8米，中等身材，胸口有5厘米長的橫向粉瘤。兒子林先生接受電話訪問時指出，火警發生當日，他與母親剛好身在內地，逃過一劫，但父親獨自在家。當母子收到起火消息並趕回香港時，生活了40多年的屋苑已陷入一片火海之中，父親則沒接電話，下落不明。林檢查家中無線路由器的離線紀錄，發現父親的手機在下午2時52分登出，估計他在火警發生後一分鐘便離家逃生，但父親年紀年邁，沿樓梯離開可能走得不快。

當政府開放廣福社區會堂，供失聯者翻閱遺體的照片認屍後，母子二人便每日前往查閱照片，但每次均希望落空。林先生指，部分相片能容易認出身份，但有些單憑相片很難辨認。他嘆道，母親離開時永遠是淚如雨下，他能做得到的只是陪伴在側安慰。

林先生向《香港01》傳來的長文中形容心情，「自事發至今，我同許多失聯（者）家屬一樣，活在一個沒有盡頭的灰色等待裡：每日守著有限的信息，守著幾張有性別的遺體照片，守著電話可能響起的瞬間，卻一次次收獲沉默。我們不知搜索隊今日會去哪裡，也不知幾時會有屬於自己該棟的消息，甚至不知要等幾多個明天，但至少要有一個明確答案。」

他又指：「日復一日，猜測與焦慮像潮水般淹沒理智。向警方追問時，例如人數、進度、任何多一點細節，對方都不肯透露任何數字、任何進度、任何再多一點點的信息，令你同其他家屬無所適從。我們明白災難應變複雜，亦理解檢驗需時間，但沒消息、沒時間表、沒計劃，比任何壞消息更折磨人心，令痛楚無限延長。」

他指出，「理解災難應對的複雜性，進展緩慢並非家屬苛責的理由，但信息不透明才是焦慮的根源」由於自己正親身經歷這種無助，他希望提出數項建議，包括希望政府能分階段搜救、遺體檢驗、身份核對、家屬通知的預估時間線；公佈更多遺體資料，包括身高體型、衣物飾物、身體特徵等；每日定時以統一管道發佈新消息；主動解釋延遲原因，若環境危險等導致進展放緩，或者因檢驗複雜如DNA比對需時等，及時向公衆説明。

延伸閱讀：

宏福苑大火｜火場內滿目瘡痍 天花牆身熏黑 灰燼雜物遍地如廢墟

宏福苑大火災｜8外傭火海喪生 工權會助善後：佢哋一樣值得尊敬

文章授權轉載自《香港01》