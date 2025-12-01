大火後加強維穩 傳港警國安處以「借火煽動」之名再捕2人

據大公報、文匯報消息，香港警方國安處繼日前拘捕一名男子，指其涉嫌藉大埔宏福苑火災「意圖煽動」，周日再拘捕兩人，其中一人為前香港區議員張錦雄；另一名被捕女子為火災現場義工。據稱，張錦雄周日晚間約7時，在住處被捕。

香港上周三（11月26日）這場大火，迄今至少已造成146人死亡，79人受傷，另有40多人失聯。

這起不幸事故發生後，有香港市民在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起聯署，提出：持續支援災民並確保妥善安置；成立獨立調查委員會；重新審視工程監管制度；追究監管疏忽，問責政府官員等四點訴求，其中一名聯署發起人傳出29日遭香港警方國安處以涉嫌藉火災意圖煽動為由拘捕。

文匯報指出，前香港區議員張錦雄昨晚約7時在住處被捕，昨晚約6時半張錦雄還在社交平台發文，轉載一則關於日本歌手濱崎步的新聞，以及轉載另一則關於宏福苑火災中一名發起聯署者被捕的新聞。

中共中央駐港國家安全公署29日以發言人名義在官網發文稱，堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑，呼籲香港市民「擦亮眼睛、識別禍心」，警惕一些人打著「為民請願」旗號挑動對抗撕裂社會，與特區政府一道，齊心協力做好善後工作，幫助受災市民重回安全穩定的生活軌道。

中共中央駐港國家安全公署稱，面對者場突如其來的火災，「反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。」