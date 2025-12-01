港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞

香港宏福苑大火後，港府房屋署昨聯同警務處舉行記者會，警方公布遇難者增至一四六人，早前公布失聯者中，有一百宗列為無法追查。房屋署說，經獨立審查組初步勘察宏福苑逾一千五百個單位，已確認其中六棟大樓的樓宇結構無即時危險。

港警指截至昨下午四時，宏福苑火災死亡人數已增至一四六人，另有七十九人傷。災難遇害者辨認組（DVIU）人員繼續到災場搜索，發現多十八具遺體。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢說，目前有一百個案界定為無法追查，原因包括有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；其次，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，報案人沒有失去聯絡親友的確實地址，雙方多年沒聯絡；最後這些報案人不能提供更多資料給警方作出跟進。

警方稱，不排除遇難者數字會再上升，現階段仍有四十多人報稱失聯，警方會盡力找出來。警務處新界北總區指揮官林敏嫻說，宏志閣是宏福苑唯一未受火災波及的大廈，很多市民查詢能否回家取個人物品或解封，但屋苑外面環境情況惡劣，有物品在高空搖搖欲墜，因此暫時未考慮解封。

房屋署說，經獨立審查組初步勘查逾一千五百個單位，確認宏福苑八座大廈中的六座的樓宇結構並無即時危險，會展開第二階段勘察。房屋署副署長梁洪偉說，據評估，所有樓宇的整體結構沒有即時危險，但有少量單位因大火損壞較嚴重，已即時聯絡維修承建商，進行鞏固工程。

港府財政司副司長黃偉綸在另一場合說，宏福苑居民中有大約一千五百人正入住當局安排的酒店或過渡性房屋，都會做適當安排，如入住過渡性房屋，不用擔心數周後要再搬，視乎居住需要，港府應可持續提供，不收費用。

另據港媒報導，香港政壇傳出立法會選舉可望如期舉行，且已有候選人收到提示，指十二月三或四日可恢復選舉。香港立法會議員選舉將於十二月七日投票。

香港行政會議成員湯家驊日前向星島日報表示，香港法律對選舉日期有嚴格限制，而選舉涉及的前期行政工作眾多，並非說改就改，須審慎處理。湯家驊說，宏福苑大火令人相當難過，但立法會議員選舉也很重要。而確保下屆議員順利產生、立即優化樓房維修政策，防止悲劇重演，也是對逝者的尊重。