快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
大批香港民眾昨日自發前往大埔宏福苑火災現場，排隊獻花，悼念火災罹難者。 （中新社）
大批香港民眾昨日自發前往大埔宏福苑火災現場，排隊獻花，悼念火災罹難者。 （中新社）

香港宏福苑大火後，港府房屋署昨聯同警務處舉行記者會，警方公布遇難者增至一四六人，早前公布失聯者中，有一百宗列為無法追查。房屋署說，經獨立審查組初步勘察宏福苑逾一千五百個單位，已確認其中六棟大樓的樓宇結構無即時危險。

港警指截至昨下午四時，宏福苑火災死亡人數已增至一四六人，另有七十九人傷。災難遇害者辨認組（DVIU）人員繼續到災場搜索，發現多十八具遺體。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢說，目前有一百個案界定為無法追查，原因包括有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；其次，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，報案人沒有失去聯絡親友的確實地址，雙方多年沒聯絡；最後這些報案人不能提供更多資料給警方作出跟進。

警方稱，不排除遇難者數字會再上升，現階段仍有四十多人報稱失聯，警方會盡力找出來。警務處新界北總區指揮官林敏嫻說，宏志閣是宏福苑唯一未受火災波及的大廈，很多市民查詢能否回家取個人物品或解封，但屋苑外面環境情況惡劣，有物品在高空搖搖欲墜，因此暫時未考慮解封。

房屋署說，經獨立審查組初步勘查逾一千五百個單位，確認宏福苑八座大廈中的六座的樓宇結構並無即時危險，會展開第二階段勘察。房屋署副署長梁洪偉說，據評估，所有樓宇的整體結構沒有即時危險，但有少量單位因大火損壞較嚴重，已即時聯絡維修承建商，進行鞏固工程。

港府財政司副司長黃偉綸在另一場合說，宏福苑居民中有大約一千五百人正入住當局安排的酒店或過渡性房屋，都會做適當安排，如入住過渡性房屋，不用擔心數周後要再搬，視乎居住需要，港府應可持續提供，不收費用。

另據港媒報導，香港政壇傳出立法會選舉可望如期舉行，且已有候選人收到提示，指十二月三或四日可恢復選舉。香港立法會議員選舉將於十二月七日投票。

香港行政會議成員湯家驊日前向星島日報表示，香港法律對選舉日期有嚴格限制，而選舉涉及的前期行政工作眾多，並非說改就改，須審慎處理。湯家驊說，宏福苑大火令人相當難過，但立法會議員選舉也很重要。而確保下屆議員順利產生、立即優化樓房維修政策，防止悲劇重演，也是對逝者的尊重。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

遭宏福苑惡火吞噬 家人遺體炭化他卻堅持看一眼…呼喚名字叮囑：一路好走

香港宏福苑大火 紅十字會捐款專區湧223萬善款

香港宏福苑大火 建築公司宏業28私樓項目停工 11人涉貪被拘

香港大火 陳冠安籲蔣萬安參考日修這法…改革防火監管

相關新聞

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

香港警方30日舉行記者會說明香港大埔宏福苑火災最近搜救狀況，截至30日16時，大埔宏福苑火災已造成146人遇難，不排除數...

何去何從？香港宏福苑大火安頓災民 港府稱重建家園前確保免費住屋

香港大埔宏福苑大火，外界關注港府如何安頓受災居民，香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟30日表示，特區政府確保宏福苑災...

「哭求我去救她」！香港惡火罹難者遺言曝光 家屬：不知準備幾人喪禮

南華早報報導，香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。由於大火發生在平...

命喪宏福苑火災…老翁臨終緊握1物「家屬秒認出」 兒媳淚：悲傷中一點笑

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人喪命，當中不少家屬對失去摯親傷心欲絕，而部份遺體燒至難以辨認，有待作進一步安排…

遭宏福苑惡火吞噬 家人遺體炭化他卻堅持看一眼…呼喚名字叮囑：一路好走

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，部份遺體被烈焰嚴重燒毀，身份難以確定。有宏福苑遇難者家屬在網上發文…

全城哀傷…香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

香港宏福苑大火災增至一百四十六人遇難，港府在跟進四十多宗失聯個案。大火後香港全城哀傷，星期天大批市民到火災現場附近公園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。