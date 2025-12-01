快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

港市民發起究責連署 傳遭逮捕

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

香港宏福苑大火造成重大傷亡，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起連署，提出追究監管失職等四點訴求，港媒指出，其中一名發起人傳出十一月廿九日已遭香港警方以涉嫌煽動為由拘捕。

大埔宏福苑火災關注組連署提出四點訴求，包括：持續支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人扛責）了事；全力追究監管疏忽、問責政府官員。

港媒星島日報引述消息指，其中一名連署發起人涉嫌藉宏福苑火災意圖煽動，十一月廿九日被警方國安處拘捕。警方回覆查詢時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

香港○一報導，網路上的相關連署已停止，大埔宏福苑火災關注組的社群媒體已關閉；連署至完結前，已有逾萬個簽署。

北京駐港國安公署發言人稱，堅定支持港府依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑，並呼籲市民警惕一些人打著「為民請願」旗號，挑動對抗撕裂社會。並稱這些人罔顧事實，散播假消息，惡意攻擊港府救援工作，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。

該發言人又稱，港府在救災同時，有關部門及時澄清事實真相，調查制止別有用心者借災生事。堅決懲治危害國安行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預。

另據南華早報報導，知情消息人士指，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。但未說明他是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。

法廣引述網上言論稱，「北京現在像對待內地（大陸）一樣對待香港了，不許質疑政府」。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

遭宏福苑惡火吞噬 家人遺體炭化他卻堅持看一眼…呼喚名字叮囑：一路好走

香港宏福苑大火 紅十字會捐款專區湧223萬善款

香港宏福苑大火 建築公司宏業28私樓項目停工 11人涉貪被拘

香港大火 陳冠安籲蔣萬安參考日修這法…改革防火監管

相關新聞

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

香港警方30日舉行記者會說明香港大埔宏福苑火災最近搜救狀況，截至30日16時，大埔宏福苑火災已造成146人遇難，不排除數...

何去何從？香港宏福苑大火安頓災民 港府稱重建家園前確保免費住屋

香港大埔宏福苑大火，外界關注港府如何安頓受災居民，香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟30日表示，特區政府確保宏福苑災...

「哭求我去救她」！香港惡火罹難者遺言曝光 家屬：不知準備幾人喪禮

南華早報報導，香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。由於大火發生在平...

命喪宏福苑火災…老翁臨終緊握1物「家屬秒認出」 兒媳淚：悲傷中一點笑

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人喪命，當中不少家屬對失去摯親傷心欲絕，而部份遺體燒至難以辨認，有待作進一步安排…

遭宏福苑惡火吞噬 家人遺體炭化他卻堅持看一眼…呼喚名字叮囑：一路好走

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，部份遺體被烈焰嚴重燒毀，身份難以確定。有宏福苑遇難者家屬在網上發文…

全城哀傷…香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

香港宏福苑大火災增至一百四十六人遇難，港府在跟進四十多宗失聯個案。大火後香港全城哀傷，星期天大批市民到火災現場附近公園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。