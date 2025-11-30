命喪宏福苑火災…老翁臨終緊握1物「家屬秒認出」 兒媳淚：悲傷中一點笑

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人喪命，當中不少家屬對失去摯親傷心欲絕，而部份遺體燒至難以辨認，有待作進一步安排。有老翁在火災中不幸喪命，其兒媳在社交平台悼念，指老爺需長期使用呼吸機及輪椅代步，事發時奶奶外出買菜，曾在電話叮囑對方要小心，但之後失去聯絡，最後傳來噩耗。事發後，奶奶和丈夫都感到自責，坦言「現在我們一家更需要情感支援」。

不過，樓主亦讚揚老爺格外聰明，因丈夫靠相片認屍時，發現老爺臨終前手握1物，能讓家人迅速確證其身份，形容是「悲傷中的一點笑」。網友紛紛為樓主送上祝福，希望樓主一家能好好生活，「意料之外的災禍沒人想的，請不要太自責」、「婆婆不要難過，如果伯伯可以選擇，他也不希望妳留在家裡受苦」、「相愛的人一定會在某地方再次重逢」，同時欣賞伯伯臨危不亂，「伯伯很厲害，在危急關頭還能反應過來做這麼多事情」。

老翁火災中不幸離世 兒媳發文悼念

該人妻在threads發文，憶述老爺近年因身體不適，需要長期使用呼吸機，及倚靠輪椅代步，她指事發初時只是旁邊其中一幢大樓起火，當時奶奶正外出買菜，下午3時許仍能和老爺保持聯絡，還叮囑對方要小心，「但萬萬想不到火舌會燒到宏泰」，之後奶奶再次致電老爺，電話已經未能接通，及後證實老爺在火災中不幸去世。

指奶奶突喪偶難接受 自責未陪伴在旁

樓主透露，老爺同奶奶結伴走過40多年，形容二人是「恩愛夫妻」，奶奶突然喪偶當然難以接受，盼望有同路人可以開導奶奶，助她渡過難關。樓主同時希望認識其丈夫的人，可以向他說聲「加油」，因為事發後丈夫和奶奶都自責不已，先是丈夫自責當時未有叫父親帶呼吸機逃離現場；而奶奶則自責當時沒有陪伴在旁。

樓主苦言：現在我們一家更需要情感支援

樓主感嘆「好多事真的沒有如果」，眼見事件令丈夫承受巨大壓力，因要照顧家中老少各人情緒，還要扮作堅強冷靜，兼在沒有經驗下更要處理老爺身後事和「各種paper work」，坦言「現在我們一家更需要情感支援」。

老爺臨終前手握1物 兒媳讚聰明：悲傷中的一點笑

摯親突然離世當然不捨，但樓主想藉帖文讚揚老爺「真的好聰明」。據其丈夫轉述看照片認屍環節，發現老爺最後選擇躲在廁所位置，且手握身份證，身上還包裹著2張沾濕的棉被，證明他危急下曾設法增加生還機會，亦考慮到若然遭遇不測，可以迅速被確認身份。樓主相信老爺當時是安然面對死亡，故稱「悲傷中的一點笑」。

網友留言安慰：相愛的人一定會在某地方再次重逢

網友紛紛留言安慰樓主奶奶及其家人，「希望你們一家人能儘快走出陰霾」、「意料之外的災禍沒人想的，請不要太自責」、「從老爺的角度看，他一定不會有一絲怪責奶奶和兒子的念頭，他也可能會慶幸奶奶和兒子能逃過一劫」、「婆婆不要難過，如果伯伯可以選擇，他也不希望妳留在家裡受苦，伯伯會在上面先找好房間，不用擔心」、「相愛的人一定會在某地方再次重逢」、「相信他會保佑你們一家人，換個方式陪著你們」、「素未謀面可能幫不上什麼忙，但請妳一定要記住，你們並不孤單，只要開口就有人在」。

離世老翁獲讚醒目：危急關頭還能反應過來做這麼多事情

有人則讚揚樓主老爺是聰明的老人家，「妳老爺都算有防災意識」、「他真的好有智慧，知道用沾濕棉被（包）裹自己增加生還的機會，而且在危機中還能冷靜分析，拿著身份證有助幫忙辨認身份」、「伯伯很貼心而且很聰明，拿著身份證很快就能讓你們找到他，不用家人這麼焦急」、「很厲害，在危急關頭還能反應過來做這麼多事情」、「深信老先生是個聰明人，用了最合理的方法，又作好最壞的準備，又為工作人員和家人考慮」。

網友關注樓主情緒 籲勿「死頂」適時需尋求心理輔導

另有網友提醒樓主要注意自己和身邊人情緒，切勿「死頂」，「留下來的人一定很痛苦，有需要的話一定要說出來。在照顧奶奶和先生的情緒與健康的同時，妳也要照顧好自己，你們還需要依靠彼此撐住、互相扶持」、「妳先生要撐住，或者可以一起去接受心理輔導，尋求支援」、「心臟要夠強大，才能照顧好妳的老公和奶奶，他們非常需要妳的支援與陪伴」、「希望妳和妳先生都要加油，照顧好奶奶，照顧好自己」。

