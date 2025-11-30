遭宏福苑惡火吞噬 家人遺體炭化他卻堅持看一眼…呼喚名字叮囑：一路好走

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，部份遺體被烈焰嚴重燒毀，身份難以確定。有宏福苑遇難者家屬在網上發文，稱到殮房認屍時，醫生指遺體損毀太嚴重，「已炭化，而且部份肢體已缺失……如沒手、部份頭部……根本認不出，就算親屬肯定是本人也是要驗DNA確認，建議家屬別看」。惟樓主表示他們想跟親人說道別，最終堅持要看遺體，卻認不出樣子，最後開口說了親人名字，叮囑「一路好走」。

宏福苑有死者遺體燒至炭化

該名宏福苑死者家屬在Facebook群組「大埔 TAI PO」匿名發文，講述到殮房認屍經歷，雖然醫生已事先勸告，但他們仍想看親人最後一面，「看到後，無言了，因為用了很久也根本跟親人的樣子對不上，錯愕了很久後唯有開口說他名字一路好走，之後處理後續事宜」。

家屬認屍後不斷回想情景

樓主指出，當辦妥所有事情離開後，平靜下來便回想之前看到了什麼，「真的是自己的親人嗎？完全對不上……這感覺很難形容，腦海不斷浮現，好像不是傷心，又停不了影像，為什麼？有人能解答嗎？」。

宏福苑死者家屬恐現創傷反應

網民看到帖文後都感到受樓主哀痛，有人寫下長文分析，希望幫助樓主理解這是「極具衝擊性、複雜到難以言喻的創傷反應」，並且能處理創傷情緒，「強烈建議你尋找輔導或精神科醫生，特別是擅長處理創傷與哀傷的專家」。

不少網友留言鼓勵樓主，「你很勇敢，你的親人一定知道你很愛他/她」、「謝謝你見他最後一面，很多死者心願也是見親人最後一面」、「保重，看到你哭真的很心痛。哭其實是一種很好的抒發方式，找個人聊聊、讓人聽你說、陪你一起哭也可以。我願意聽你說。這段時間一定要對自己的情緒誠實」、「節哀，保重。你們還會再見面的。好好記住以前那些開心的日子，它們會一直在你心裡」。

