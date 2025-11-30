快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港警方30日舉行記者會說明香港大埔宏福苑火災最近搜救狀況，截至30日16時，大埔宏福苑火災已造成146人遇難。(中通社)
香港警方30日舉行記者會說明香港大埔宏福苑火災最近搜救狀況，截至30日16時，大埔宏福苑火災已造成146人遇難，不排除數字還會上升。且仍有100名受災人員失聯。大火搜救工作仍持續進行。

香港新界大埔宏福苑多棟住宅樓26日發生火災，造成重大人員傷亡。香港01報導，香港警方30日17時聯同房屋署交代最新進展。講者包括房屋署副署長(發展及建築) 梁洪偉、新界北總區指揮官林敏嫻、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢、災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊。

報導稱，房屋署指初步勘測工作，所有樓宇結構無即時危險。

目前港府在大埔社區中心設立中央物資站，收集並分配各界向大埔宏福苑五級火受影響居民捐贈的物資。

此外，香港警方表示，發現有騙徒懷疑假扮義工，騙取大埔宏福苑大火受影響居民的個人資料。警方在社交專頁上載懷疑虛假災民登記表格，指騙徒企圖以表格混水摸魚，騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。

災害現場大埔30日獻花人龍大約長1.5公里，估計人數約1,500人。

