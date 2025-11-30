遇火瞬間引燃…香港宏福苑大火「陸製防護網」引質疑 查不到檢測報告

快訊

中央社／ 台北30日電
香港宏福苑26日發生奪命大火，30日下午，香港市民到大火現場為死難者獻花哀悼。中央社
香港宏福苑大火，施工廠商在大樓外牆使用的鷹架防護網遇火瞬間引燃迅速蔓延，受到外界質疑。綜合港媒報導，廠商疑似使用中國山東兩家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網卻查不到這2家公司的報告。

香港01報導，事發前負責宏福苑外牆裝修工程的宏業建築，在香港還承包11處大樓外牆裝修工程。這11處大樓中，「富澤花園富嘉閣」及「怡樂花園」居民先後出示社區張貼的檢測報告，指兩地大樓裝修的防護網分別由「山東宸旭化纖繩網有限公司」及「濱州市源進化纖繩網有限公司」生產，品名為「阻燃密目網」，且都由山東省濱州市檢驗檢測中心檢測通過。

隨後，香港01以上述公告顯示的檢測報告編號，在濱州市檢測中心官網查詢完整報告內容，卻都顯示「沒有查詢到文件」。

不過，濱州市源進化纖在阿里巴巴的銷售平台專頁上，既列出了濱州市檢驗檢測中心的檢測報告，也能依報告編號查詢到報告全文。然而，平台上這一產品與「怡樂花園」社區內公布的產品並不相同。

根據報導，香港01記者曾致電山東宸旭化纖查詢，但負責人並未接聽電話。

經查詢中國工商登記網站，山東宸旭化纖是在2019年成立，資本額人民幣300萬元（約新台幣1331萬元），註冊地為濱州市惠民縣李莊鎮南北李村，而南北李村就有數十家繩網公司集中在當地註冊。有中國網友認為，一個村子裡就註冊這麽多家同性質公司，不排除其中一部分是空殼公司。

至於濱州源進化纖，該公司董事邢龍針對查詢表示，他不清楚有無分銷商將該公司產品銷往香港，現階段「沒有可以透露和評論的」，一切以檢測報告為準。

宏福苑大火發生後，香港保安局長鄧炳強27日曾表示，消防在滅火和救援過程中發現，涉事大廈外牆的物料包括棚網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，在遇火後的火勢蔓延程度，遠比一些合規格材料要猛烈和迅速，情況不尋常，港府會深入調查。

香港勞工處日前曾表示，承包商宏業建築出示的證書，顯示棚網（防護網）「阻燃符標準」。

港府28日晚間也發布新聞稿，指經過現場採樣、化驗及測試，初步結果並未發現不符合香港「建築物條例」及相關函件對棚網阻燃特性的要求。但不少香港民眾紛紛質疑，所謂「未發現不符合」語意含糊，是不是有「還沒發現」的不合格防護網？

