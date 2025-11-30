香港宏福苑大火 紅十字會捐款專區湧223萬善款

快訊

中央社／ 台北30日電

香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡。中華民國紅十字會27日起開設捐款專區，至今天已有新台幣223萬元善款湧入；有意捐款的民眾在官方網站點選「我要捐款」就能幫助受災戶。

香港大埔宏福苑26日發生大火，迄今造成128人死亡，8棟大樓中有7棟被燒毀。

中華民國紅十字會開設「香港大埔宏福苑大火捐款援助」專區，中華民國紅十字會今天上午告訴中央社記者，截至目前已有223萬元善款湧入。救援行動尚未結束，無數家庭頓失家園，需要大眾一同支持，可至官方網站點選「我要捐款」，幫助受災戶渡過難關。

中華民國紅十字會透過臉書說明，香港紅十字會迅速啟動緊急應變機制，當地賑災服務已啟動緊急及復原現金援助計畫，首階段為已入住個別非牟利機構過渡性房屋合資格家庭，進行登記和為期3個月現金派發，讓居民可應付最迫切開支需求，定期跟進和評估，推出下階段的援助計畫。

中華民國紅十字會表示，面對大型火災，情緒支援同樣極為重要。火災發生當晚，當地已即時支援消防救護人員、啟動全港心理支援熱線，由逾200名曾受相關訓練的心理學家、心理急救義工以及香港心理學會臨床心理學組的夥伴輪值接聽，為市民提供心理支援服務。

中華民國紅十字會說明，在事故發生後第一時間，即致函香港紅十字會傳達慰問與關心，同時啟動勸募，將愛心跨海傳遞，支持香港紅十字會得以不間斷地投入這次災害的各項人道援助服務。

