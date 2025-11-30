香港宏福苑火災 羅智強捐新書版稅10萬元助災民重建

香港宏福苑大火已造成128人死亡，國民黨立法院黨團書記長羅智強今天表示，「大愛無疆、我們都是地球人」，他決定以父親之名，捐出新書版稅新台幣10萬元，略盡綿薄之力；期盼藉此拋磚引玉，串連台灣民眾的愛心，共同協助香港災民重建家園。

羅智強今天透過臉書表示，香港大埔發生近80年來最嚴重的火災，至今已造成100多人不幸罹難，仍有約200人失聯。這場世紀災難摧毀了無數家庭，上千人流離失所，亟待各界援助。

羅智強說，「大愛無疆、我們都是地球人」，他決定以父親之名，捐出「獅子找家─寫給父親的童話」新書版稅10萬元，略盡綿薄之力。期盼藉此拋磚引玉，串連台灣民眾的愛心，共同協助香港災民重建家園。

羅智強表示，地有疆域，愛無極限，願大家一起伸出溫暖的雙手，替倖存者共築新的希望，並祈禱逝者安息，所有受創的家庭，早日走出哀傷，迎向新生。