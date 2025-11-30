快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

「哭求我去救她」！香港惡火罹難者遺言曝光 家屬：不知準備幾人喪禮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。許多民眾30日前往宏福苑附近獻花哀悼。路透
香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。許多民眾30日前往宏福苑附近獻花哀悼。路透

南華早報報導，香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。由於大火發生在平日下午，多數上班族與學生不在家，受困者主要是長者、年幼孩童與外籍看護。罹難者家屬陸續揭露親人最後的通話與求救，令人悲痛心碎。

一名6個月大女嬰與68歲外婆李堅玉（Li Kin-yuk，譯音）當時在宏昌樓家中。火災發生後，李堅玉在下午3時02分打給女兒許詠妮（Winnie Hui，譯音）說「外面有煙」，準備逃往同層另一單位，之後就斷了聯繫。30多小時後，家屬接到噩耗，一名嬰兒與一名成人在屋內被尋獲，皆無生命跡象。

「我的寶貝死了……她是我好不容易生下來的孩子，」許詠妮在庇護中心痛哭。她同時失去公公與婆婆，3人至今下落不明或已罹難。

另一名50歲的楊姓女子也在家屬認屍後崩潰。她說，她的姐姐在火警初期曾打電話求救，「火才燒10分鐘就燒到她家，她一直哭著要我去救她。」她已向警方報案、提供單位號碼，但仍來不及阻止悲劇。

遺體嚴重燒焦，家屬難以辨認。會場中，更多家屬在翻看陳列於社區會堂的燒焦遺體相冊後失聲痛哭，一名女子表示：「裡面有很多小孩……看不下去。」

香港保安局長鄧炳強28日指出，死亡人數已增至128人，仍有近200人狀況不明，包含89具無法辨識的遺體。許多家屬奔走醫院與庇護中心，等待親人消息的時間變得愈來愈難熬。

一名70歲的楊太太尋找獨居的高齡姐姐，她哽咽說：「我跑了好幾個地方都沒有消息……我做好心理準備來這裡，還是找不到她。」

另一名76歲的林姓男子則在醫院苦尋大火中身亡兄長的妻子與侄子：「我們不知道是要準備一個人的喪禮，還是三個人的。」

南華早報指出，宏福苑居民多為40年前購入補貼住宅的中低收入家庭，如今居民平均已步入老年。火災發生時，留下的主要是長者、幼兒與在家照護的外籍看護，成為這場災難中最脆弱也最嚴重的受害者。

香港大火 宏福苑 遺體 火災 喪禮 死亡

延伸閱讀

周潤發「頭髮全白」現身MAMA 低頭啜泣率全場默哀香港大火

宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」

香港宏福苑大火仍有150人失聯 調查方向主要分為2方面

港全城哀悼...公務員協會鮑魚宴引反彈 立法會主席辯稱沒違規哀悼指引

相關新聞

「哭求我去救她」！香港惡火罹難者遺言曝光 家屬：不知準備幾人喪禮

南華早報報導，香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。由於大火發生在平...

香港大火後男子網上發起聯署要求追究責任 遭警方逮捕

針對香港「宏福苑」26日大火造成至少128人死亡的慘劇，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起聯署，提出追究...

香港宏福苑大火涉貪調查 廉署再拘3名承建商負責人

宏福苑大火迄今奪走128條人命，香港廉政公署已就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，繼28日較早時拘...

香港宏福苑大火 小學生主動當義工搬物資「能幫到人就不覺得重」

大埔宏福苑五級大火，至今造成128人罹難，逾70人受傷，約200人失聯。昨早（29日）位於災區附近的廣福邨，有不少義工協力運送救援物資。有小學生擔任義工，又表示不怕貨重，「我覺得幫到人，（其他）已經不重要了。」有中學生則跨區來幫忙，不介意露宿貨區，直言「因為香港人」。除了物資支援，亦有教會義工擔當聆聽者，為災民祈禱，「環境不會改變，但我們內心可以如何有力量去面對。」

香港宏福苑大火奪128命 悼念人龍綿延數百公尺

香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難...

香港大火展開現場調查 600警助辨認罹難者

香港宏福苑大樓火災已造成一百廿八人罹難，香港政府跨部門調查組昨天召開首次會議，六百名港警組成的災難遇害者辨認組進入現場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。