香港大火後男子網上發起聯署要求追究責任 遭警方逮捕

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港大埔「宏福苑」大火後，不少香港市民在臨時追思場所獻花致哀，北京當局和港府慎防此一不幸事件，會再度引爆香港市民對香港當前治理的不滿。（路透）
針對香港宏福苑」26日大火造成至少128人死亡的慘劇，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起聯署，提出追究監管失職等四點訴求，其中一名聯署發起人傳出29日已遭香港警方國安處以涉嫌藉火災意圖煽動為由拘捕。

中共中央駐港國家安全公署發言人29日表態，堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑，並呼籲香港市民「擦亮眼睛、識別禍心」，警惕一些人打著「為民請願」的旗號挑動對抗撕裂社會，與特區政府一道，齊心協力做好善後工作，幫助受災市民重回安全穩定的生活軌道。

針對這次大火，有香港市民在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」發起連署並提出四點訴求：要求當局持續支援災民並確保妥善安置；成立獨立調查委員會；重新審視工程監管制度；追究監管疏忽，問責政府官員。

據《香港01》等媒體報導，消息指，香港警方29日已拘捕一名涉嫌「煽動」的發起男子，前述網上聯署也已經關閉。警方表示，警方採取任何行動均會按實際情況，依法處理。

文匯網報導，中共中央駐港國家安全公署發言人29日則表示，面對香港大埔宏福苑突如其來的火災，「在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。」

該發言人指出，港府在救災同時，有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者借災生事、「以災亂港」的不軌言行。駐港國家安全公署堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢。

中共中央駐港國家安全公署並警告妄圖「以災亂港」的反中亂港分子，「無論你們變換什麼手法，都一定會受到香港國安法和《維護國家安全條例》的追究嚴懲！」

對此，法廣（RFI）引述網友言論稱，「北京現在像對待內地一樣對待香港了，不許質疑政府。」

