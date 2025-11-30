香港徹查大火連署 一名發起人遭港警國安處拘捕

香港大埔宏福苑大火迄今造成128人死亡。有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。港媒指出，其中一名發起人29日被警方國安處拘捕。目前連署已停止，「關注組」的社群媒體已關閉。

港媒星島日報29日報導，消息指，其中一名連署發起人涉嫌藉大埔宏福苑火災意圖煽動，29日被警方國安處拘捕。警方回覆查詢時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

香港01報導指出，網路上的相關連署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社群媒體亦已關閉。但連署至完結前已有逾萬個簽署。

北京駐港國家安全公署29日宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，並揚言「以災亂港」分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

另外，據南華早報報導，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。但未說明他是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。

「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。