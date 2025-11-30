快訊

中央社／ 香港29日綜合外電報導
香港宏福苑旁擺滿了民眾的致哀花束，其中有失蹤者的照片。(路透)
香港宏福苑旁擺滿了民眾的致哀花束，其中有失蹤者的照片。(路透)

香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難者致哀。

法新社報導，香港新界大埔宏福苑26日發生的火災造成至少128人死亡，8棟大樓中有7棟被燒毀，近2000戶付之一炬。

39歲的陳先生今天告訴法新社，這場悲劇發生後他「每晚都睡不著」。

目前仍有數十人留院治療，其中一些人情況依然危急，還有更多人下落不明。

陳先生說：「我們感到自己很渺小，能做的事情不多。我希望政府能夠徹底調查，給死者一個交代。」

陳先生說，許多香港人辛苦一輩子，就是想在這個寸土寸金的金融樞紐擁有自己的房子。數千人經年累月的心血，在這場大火中頃刻間就付諸東流。

在綿延數百公尺的悼念隊伍中，可以聽到陣陣啜泣聲。

香港政府昨晚宣布，自11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括駐境外辦事處）會降半旗致哀，數千名市民攜家帶眷到宏福苑悼念罹難者。

群眾聚集在封鎖線前獻花，有些人眼神空洞地望著被燒得焦黑的大樓。許多擺放在現場的花束上，都附有寫著「安息」的手寫紙條。

29歲的藝術教育工作者林先生含淚告訴法新社，他希望「向罹難者致哀」，並盼在艱難時刻傳遞互相支持的力量。

一位年約50多歲的吳女士告訴法新社，她的姪子在宏福苑有一套住宅，但無法得知其毀損程度。

吳女士說：「他們唯一能做的，就是對未來保持樂觀積極，並想辦法重建家園、處理後續事宜。」

「（政府）必須成立獨立調查委員會」，並補充說，這項工作必須迅速且徹底執行，同時向公眾提供可信資訊。

香港大火 宏福苑 火災 死亡

周潤發「頭髮全白」現身MAMA 低頭啜泣率全場默哀香港大火

宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」

香港宏福苑大火仍有150人失聯 調查方向主要分為2方面

港全城哀悼...公務員協會鮑魚宴引反彈 立法會主席辯稱沒違規哀悼指引

相關新聞

香港大火展開現場調查 600警助辨認罹難者

香港宏福苑大樓火災已造成一百廿八人罹難，香港政府跨部門調查組昨天召開首次會議，六百名港警組成的災難遇害者辨認組進入現場，...

全城為火災哀悼 前公務員協會辦鮑魚宴惹議

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，但香港前高級公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席梁君彥...

香港宏福苑大火奪128命 悼念人龍綿延數百公尺

香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難...

香港宏福苑大火 燒出香港外籍家庭傭工艱難處境

香港新界大埔宏福苑社區26日發生1948年以來香港死亡人數最多的火災，已知有128人罹難，仍有200人失聯，當中包括多為...

香港宏福苑大火仍有150人失聯 調查方向主要分為2方面

香港警方通報，截至今天下午3時，宏福苑大火共有128人死亡、83人受傷。原本294人失聯，已連絡到144人確認安全，目前...

香港大火奪逾百條人命 大陸下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

香港大埔「宏福苑」大火奪走128條人命震驚國際，也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。大陸國務院29日發布通知，...

