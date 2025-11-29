快訊

宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」

中央社／ 台北29日電

香港政府因為宏福苑大火挨轟之際，北京駐港國安公署今天宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，揚言「以災亂港」的反中亂港分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

宏福苑26日大火延燒7棟大樓震驚全球，迄今已造成128人死亡，仍有150人失聯。社群掀起對香港當局的痛批聲浪，特首李家超的臉書專頁遭憤怒網友洗版，港府面臨「反送中」運動以來最嚴峻的治理危機。

對此，北京駐港國家安全公署29日下午發布「堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子『以災亂港』行徑」聲明。

綜合港媒報導，駐港國安公署發言人稱，面對香港大埔宏福苑突如其來的火災，從中央到特區、從政府到民間、從香港到大陸，眾志成城，全力抗災救災。但就在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。

發言人稱，他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假訊息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。他們挾民痛、忤民意，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例風波」亂局，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。其險惡用心和卑劣行徑，為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。

發言人又稱，特區政府有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者藉災生事、「以災亂港」的不軌言行。

駐港國安公署發言人最後揚言，中央政府堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢。正告妄圖「以災亂港」的反中亂港分子，無論他們變換什麽手法，都一定會受到香港國安法和「維護國家安全條例」的追究嚴懲。

據港媒文匯報，香港保安局長鄧炳強昨天在記者會通報救災進度時稱，別有用心的人趁火造謠，在社交平台散播針對救援戰術甚至裝備不足的謬論，企圖煽惑市民的負面情緒。希望全社會團結一致，不要讓居心叵測的人有機可乘搞亂香港。

他說，留意到網上有人質疑消防處的救火工作，網上也湧現許多假消息，包括指受影響居民沒有免費住宿安置，需要自費港幣8000元（約新台幣3.2萬元）租住一晚；還有自稱消防員的人聲稱沒有足夠裝備、要市民送飯「接濟」等。有關說法全是謠言，這些不實消息對消防員不公道。

香港大火 宏福苑

相關新聞

香港大火奪逾百條人命 大陸下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

香港大埔「宏福苑」大火奪走128條人命震驚國際，也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。大陸國務院29日發布通知，...

香港宏福苑大火 燒出香港外籍家庭傭工艱難處境

香港新界大埔宏福苑社區26日發生1948年以來香港死亡人數最多的火災，已知有128人罹難，仍有200人失聯，當中包括多為...

香港宏福苑大火仍有150人失聯 調查方向主要分為2方面

香港警方通報，截至今天下午3時，宏福苑大火共有128人死亡、83人受傷。原本294人失聯，已連絡到144人確認安全，目前...

對香港大火深表哀悼 鄭麗文：已找李鴻源推兩岸防災合作

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部舉辦建黨131年黨慶致詞時表示，代表中國國民黨向香港重大火災中的罹難者表達最深切的哀悼...

全世界唯香港還在用竹棚？港府令7天內交阻燃性報告

香港大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災擴散有關，港府發展...

香港宏福苑大火 陸多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭設外牆作業面

香港大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡79人受傷，起火原因備受關注，不少人將矛頭指向竹製鷹架（港稱竹棚）。大陸多個城市...

