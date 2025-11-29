快訊

香港宏福苑大火 燒出香港外籍家庭傭工艱難處境

中央社／ 香港29日綜合外電報導
香港新界住宅區宏福苑大火。（法新社）
香港新界大埔宏福苑社區26日發生1948年以來香港死亡人數最多的火災，已知有128人罹難，仍有200人失聯，當中包括多為女性的香港外籍家庭傭工，她們的貢獻和處境因此受到注意。

路透社報導，香港共有約36萬8000名外籍幫傭，大多來自菲律賓和印尼等低收入亞洲國家，且常與雇主同住在狹窄空間。她們協助做飯打掃及照顧老幼，許多人每月薪資僅港幣5000元（約新台幣2萬元）。

宏福苑所有8棟樓當中僅1棟未失火。印尼政府今天表示，已有6名印尼公民死於這場火災；菲律賓政府則說，有1名菲律賓公民傷勢嚴重，另有1公民失蹤，還有28名疑似住在這座社區的菲律賓人下落不明。

在宏福苑幫傭的49歲印尼女子菲塔（Fita）描述火災時混亂情況，她說當她聽到警鈴聲大作、見到碎片飛散及聞到燒焦味後，告訴雇主發生火災，但對方不相信；等她走到外面見到2棟大樓陷入火海，她再次催促雇主「必須立刻下樓」。

菲塔事後回憶：「那很可怕，我想要哭，因為我看到很多人不知所措。」她與雇主最後順利逃出，目前暫住在臨時安置所。她為仍然失聯的人祈禱，並試著聯絡上其他在宏福苑幫傭的友人。

才到香港工作僅幾天的28歲菲律賓籍幫傭艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）也遭遇宏福苑大火，當時驚慌的她透過臉書（Facebook） 傳送語音訊息給人在菲律賓的姊妹羅瑞托（Raychelle Loreto），其中一段訊息中她啜泣著說：「我感覺非常虛弱，我不能呼吸。」

羅瑞托告訴路透社，受傷的艾卡拉茲在被消防員救出前，用濕毯抱著雇主的3個月大嬰孩在瀰漫濃煙的屋內受困了數小時。

一些逃出宏福苑的外籍幫傭說，他們雖然仍想辦法繼續工作協助雇主，但面臨無法入睡及心理創傷等情況，且擔心未來何去何從。

1位婉拒身分曝光的香港社工表示，外籍幫傭「是香港經濟的骨幹，卻沒有發聲機會。因此我們正在盡力找到他們，確保他們安好」。

仲介業者則說，他們希望港府提供的宏福苑災民救助金能擴及外籍幫傭，並對在這場大火中遺失護照和證件的移工提供協助。

