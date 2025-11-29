快訊

中央社／ 台北29日電
香港宏福苑社區大火。美聯社
香港宏福苑社區大火。美聯社

香港警方通報，截至今天下午3時，宏福苑大火共有128人死亡、83人受傷。原本294人失聯，已連絡到144人確認安全，目前仍有150人失聯。

宏福苑共有7座大樓失火，警方今天動員600名鑑識人員進入宏仁閣及宏道閣並完成搜索工作，沒有發現遺體。因為較早起火的宏昌閣及宏泰閣仍未展開搜索，保守估計需要3至4週才能確認死傷人數。

綜合星島頭條網、香港電台報導，香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢下午在記者會作以上表示。

曾淑賢指出，截至下午3時，共有128人死亡、83人受傷，綜合多番排查及現場搜救人員資料，證實84名死者及37名傷者為報失人士，44名死者有待遺體辨認，警方陸續通知家屬以作遺體初步認領程序。

宏福苑大火共接獲294起人員報失。曾淑賢說，截至目前，已聯絡到144人，得知他們安全，但有150名市民仍然失聯，而當中100人的資料較零碎，例如多年沒聯絡，只知對方的暱稱。

香港民政及青年事務局長麥美娟表示，截至下午3時，特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」已收到外界的捐款達港幣8億元（下同，約新台幣32億元），連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有11億元，協助居民及支持各項相關工作。另外，截至下午3時30分，929戶已獲發1萬元應急錢，受災租戶也可申領應急錢及津貼。

據報導，港警災難遇害者辨認組（DVIU）昨天起進入火災封鎖線內，搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。

香港政府成立跨部門調查專組，專組成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。

跨部門調查專組昨天召開首次會議，會後赴火災現場實地視察。調查方向主要分為兩方面，第一為調查火警起因及蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。

香港大火奪逾百條人命 大陸下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

香港大埔「宏福苑」大火奪走128條人命震驚國際，也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。大陸國務院29日發布通知，...

香港宏福苑大火 燒出香港外籍家庭傭工艱難處境

香港新界大埔宏福苑社區26日發生1948年以來香港死亡人數最多的火災，已知有128人罹難，仍有200人失聯，當中包括多為...

香港宏福苑大火仍有150人失聯 調查方向主要分為2方面

香港警方通報，截至今天下午3時，宏福苑大火共有128人死亡、83人受傷。原本294人失聯，已連絡到144人確認安全，目前...

對香港大火深表哀悼 鄭麗文：已找李鴻源推兩岸防災合作

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部舉辦建黨131年黨慶致詞時表示，代表中國國民黨向香港重大火災中的罹難者表達最深切的哀悼...

全世界唯香港還在用竹棚？港府令7天內交阻燃性報告

香港大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災擴散有關，港府發展...

香港宏福苑大火 陸多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭設外牆作業面

香港大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡79人受傷，起火原因備受關注，不少人將矛頭指向竹製鷹架（港稱竹棚）。大陸多個城市...

