香港宏福苑火災 掀出天價維修工程招標疑團

中央社／ 台北29日電

香港宏福苑的天價維修工程被質疑是大火的元兇，負責工程的宏業建築工程及工程顧問鴻毅建築師有限公司的高層近日被拘捕。根據相關文件，宏業建築工程投標時獲鴻毅給予最高評分，並指「大致展現足夠能力及專業水平」。

香港警方日前拘捕宏福苑維修商「宏業建築工程有限公司」2名董事及1名公司顧問。廉政公署成立專案小組，就宏福苑維修工程可能涉及貪污展開調查。該署昨天拘捕8人。據港媒報導，工程顧問為「鴻毅建築師有限公司」。

宏福苑業主立案法團於2024年1月通過3.3億港幣（約新台幣13.2億元的）天價維修方案，每戶需支付16萬至18萬維修費，引起大批業主不滿。工程於2024年7月起動工。

2024年9月，部分業主召開特別業主大會，罷免在任逾10年的法團及選出新法團代表。不過因為舊法團已經與宏業建築工程簽約，因此大維修工程繼續進行。

根據網上一份鴻毅建築師有限公司撰寫的「業主大會樓宇復修工程資料簡報」（簡報），當時共有57間承建商就宏福苑維修工程招標入標，工程顧問會評估投標者背景及報價、過往牽涉的法律訴訟等，向法團提交報告。

根據簡報，在「無法律訴訟部份」及「過往8年訴訟記錄資料」，宏業在兩項均取得3分（有是0分，無是3分）。在公司背景分析，宏業獲得總分20分，是57間投標者中最高。

根據公開資料，2009年宏業建築工程前股東曹德光在元朗樓宇翻新工程貪污案被法院判罪名成立，被判囚18個月。宏業建築也曾涉及多宗有關工程的違規紀錄。

根據簡報，在面試方面，鴻毅給予宏業評分最高，達90分，並認為宏業「大致展現足夠能力及專業水平」。宏福苑法團給予宏業評分為57分，屬於「有待改善」級別。

簡報表示，有5間投標公司包括宏業建築均符合維修工程所需的要求，交予業主立案法團作最終決定。宏福苑業主立案法團最後選擇宏業負責維修工程。

在香港，住宅大廈因要進行大維修而產生紛爭，甚至涉及圍標而被法院判罪名成立的事件不時發生。據星島日報報導，2016年沙田翠湖花園2.6億港元天價維修工程案，工程公司向業主立案法團成員及物業管理公司職員提供逾4400萬元賄款，以「圍標」方式取得屋苑的顧問及工程合約，被告承認串謀向代理人提供利益罪，被法院被判監2年11個月。

已移居台灣的香港學者、現任中央研究院社會學研究所客座研究員陳健民近日在其臉書留言，「最出力監督政府、反圍標的議員都在獄中。唔好屈（冤枉）啲（些）竹啦！」

