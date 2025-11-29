香港大火奪逾百條人命 大陸下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港大埔宏福苑大火奪128命，大陸國務院29日發布通知，要求各地對高層建築可能的火災風險進行盤查整治，並強調須禁用竹架、木架和非阻燃性安全網等工藝和材料。路透

香港大埔「宏福苑」大火奪走128條人命震驚國際，也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。大陸國務院29日發布通知，要求各地對高層建築可能的火災風險進行盤查整治，並強調須禁用竹架、木架和非阻燃性安全網等工藝和材料。

大陸央視新聞報導，大陸國務院安委會印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，聚焦有人員居住和活動的高層民用建築開展排查整治，將展開高層建築火災隱患排查整治行動，「特別是正在進行外牆改造施工和內部局部裝修改造的高層民用建築，全面加強高層建築消防安全管理」。

此次排查整治突出四方面，一是「正在進行外牆改造施工」的高層民用建築。重點排查整治新裝外牆保溫系統採用易燃可燃材料；「使用竹（木）腳手架、非阻燃型密目式安全網等已禁止使用的材料、工藝和設備」；未按規定履行基本建設程式擅自施工等。

二是正在進行內部裝修改造的高層民用建築。「違規使用易燃可燃材料裝飾裝修以及易燃可燃物品」；人員密集場所在營業期間進行動火作業等。

三是高層民用建築的消防設施設備。重點排查整治室內（外）消火栓系統、自動噴水滅火系統無水或壓力不足；火災自動報警系統、機械防排煙系統不能正常使用；防火捲簾、防火門等防火分隔設施無法正常關閉或完整性損壞等。

四是高層民用建築的日常消防安全管理。重點排查整治未及時清理建築外立面與裙房等附屬建築連接處的易燃可燃雜物；消防車通道、疏散通道、安全出口被封閉、堵塞、佔用等。

通知要求，堅決防範排查「走過場」，對檢查中發現的嚴重違法違規行為要嚴格監管執法，不採取措施及時消除重大事故隱患的要嚴肅追責問責，要持續加強宣傳教育，鼓勵群眾和企業員工「舉報身邊的安全風險隱患」。

