對香港大火深表哀悼 鄭麗文：已找李鴻源推兩岸防災合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部舉辦建黨131年黨慶致詞時表示，代表中國國民黨向香港重大火災中的罹難者表達最深切的哀悼，希望香港能夠盡速從傷痛中恢復，受傷的家屬及人員早日康復，也向所有參與救災的消防弟兄致上最高敬意。

鄭麗文也提到，兩天前已再次邀請前內政部長李鴻源商討，一是藍白合政策的對接，並請部長邀集專業團隊，為台南與南台灣，找出未來翻轉的亮點；更重要的是，大家印象很深刻的是花蓮還有堰塞湖，如何善後如何讓花蓮縣民安心是很大的考驗，不要忘記也是同樣今年在台南也是極端氣候風災造成無法挽回的悲劇。

因此她也和李鴻源討論，更重要的是將防災工作提升為未來兩岸交流與合作的核心重點，期望結合兩岸的智慧與卓越技術，為人民的生命財產安全做最大的保護和貢獻。

