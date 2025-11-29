快訊

香港宏福苑大火 陸多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭設外牆作業面

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港大埔宏福苑社區26日失火，共七棟樓陷入火海，累計已奪走128條人命，該社區維修工程所使用的物料包括發泡膠板等易燃物，以及火勢蔓延後竹棚支架掉落擴散火勢，被認為是造成火勢快速蔓延的原因。法新社
香港大埔宏福苑社區26日失火，共七棟樓陷入火海，累計已奪走128條人命，該社區維修工程所使用的物料包括發泡膠板等易燃物，以及火勢蔓延後竹棚支架掉落擴散火勢，被認為是造成火勢快速蔓延的原因。法新社

香港大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡79人受傷，起火原因備受關注，不少人將矛頭指向竹製鷹架（港稱竹棚）。大陸多個城市的住建部門近日緊急發文，強調房屋建築施工消防安全，核心措施直指禁用竹木等易燃材料搭設外牆作業面。

據香港電台，香港保安局局長鄧炳強28日在記者會上表示，初步化驗結果顯示，包圍大廈窗戶的發泡膠板屬高度易燃，根據初步掌握資料相信，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。

財新網報導，長沙市住房和城鄉建設局27日率先發布緊急通知，要求全市開展腳手架（鷹架）與臨時防護材料專項排查。該局並明確提出，嚴禁使用竹木等易燃材料搭設外牆作業面及操作平台，所有腳手架搭設必須採用阻燃性能符合國家現行標準的材料。

上海市28日發文，明確該市房屋建築和市政基礎設施工程一律禁止使用毛竹腳手架（用竹子搭建鷹架），所有在建工程的安全立網必須採用阻燃材料，且嚴禁在外立面覆蓋可燃性廣告宣傳材料；廣州市住建局在27日發布通知，嚴禁使用國家及住建主管部門明令淘汰、禁止的危及生產安全的施工工藝、設備及材料。

大陸房屋建築施工中，竹製腳手架已被明令禁用。2021年12月，大陸住建部發佈相關規定 ，竹（木）腳手架被列為「禁止類」，大陸官方要求從2022年9月15日之後全面停用。大陸一名地方國企建築管理人士表示，現在高層建築施工普遍不再使用竹製腳手架，但在低層建築三個月內的短周期施工中，一些小型建築企業仍會零星使用。

