香港宏福苑大火後 民間發起連署要求徹查問責官員

中央社／ 台北29日電

香港宏福苑大火焚燒逾43小時，直至昨早大致撲滅，香港社會出現要求徹查問責的聲音。有市民在網上發起連署提出4大訴求，包括「追究監管疏忽，問責政府官員」。根據連署網頁，迄今收集到逾5000個簽名。

香港大埔宏福苑大火迄今造成128人死亡，逾百人生死未卜。有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署簽名。連署提出四大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

連署內容指出，宏福苑大火起因存疑，目前資訊更直指大維修工程背後，可能牽涉龐大利益輸送。具阻燃性的棚網（竹棚上的保護網）與普通棚網的差價，形成貪贓枉法的空間。政府必須成立獨立調查委員會，公開所有涉事文件、深究事件背後的關係網。

連署提到，去年宏福苑居民已向香港勞工處投訴維修工作，指棚網存在防火安全隱患。但投訴被擱置，監管制度形同虛設。事件不是天災，而是長期監管失靈、部門瀆職累積的人禍，調查結果必須明確指出應承擔責任的官員。

根據連署網頁，迄今已收集到逾5000個簽名。

香港「獨立媒體」28日報導，發起連署之一的大學生Miles表示，他非大埔居民，自宏福苑發生火災後，他在現場協助分發物資。他說，發起連署是因為這次火災源於制度問題，政府以竹棚作為「代罪羔羊」，令他感到憤怒。

Miles昨晚一行6人在宏福苑附近派發此份連署，他說，希望市民「一起做多少少」。

香港宏福苑發生大火時，全部8座大樓正進行大型維修工程，所有大樓都架起竹棚及圍有棚網。社會有聲音認為是棚網不合規格，助長火勢在極短時間內蔓延；並質疑維修工程背後是否涉及貪污或偷工減料等。

香港政府連日拘捕多人，包括警方以涉嫌誤殺（過失殺人）拘捕維修公司高層，以及廉政公署拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商（分包商）及中間人。

香港大火 宏福苑

香港宏福苑大火受困2小時！40年住戶還原「死裡逃生」驚魂紀實

香港新界大埔宏福苑社區26日發生77年來最嚴重的5級「災難性」大火，已造成至少128人罹難，其中包含一名殉職消防員。40...

對香港大火深表哀悼 鄭麗文：已找李鴻源推兩岸防災合作

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部舉辦建黨131年黨慶致詞時表示，代表中國國民黨向香港重大火災中的罹難者表達最深切的哀悼...

全世界唯香港還在用竹棚？港府令7天內交阻燃性報告

香港大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災擴散有關，港府發展...

香港宏福苑大火 陸多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭設外牆作業面

香港大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡79人受傷，起火原因備受關注，不少人將矛頭指向竹製鷹架（港稱竹棚）。大陸多個城市...

【重磅快評】香港宏福苑大火台灣應有的教訓

延燒逾30小時，到今天累計已奪走128條人命，住院就醫的傷患狀況看得到讓人擔心，近300失蹤人口命運就更難想像。宏福苑是...

受困宏福苑大火！才剛到香港工作…菲傭護「三月大女嬰」與母同獲救

香港大埔宏福苑周三（26日）五級火災，造成多人傷亡，當中有母親、3個月大女嬰和剛抵港工作的菲律賓籍女傭同困火場，最終由消防救出，3人被送往深切治療部，有認識該名母親的網友表示，3人情況穩定。

