快訊

NBA／唐西奇、里夫斯狂飆73分！獨行俠迎回戴維斯仍不敵湖人

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

香港宏福苑大火 家屬翻照片、奔波醫院盼找回家人

中央社／ 香港29日綜合外電報導

自從香港宏福苑26日發生大火後，已奪走至少128條性命，有許多家屬在死者辨識站、不同醫院來回奔波，只是為了想找到家人身影，大家也仍未放棄與家人團聚的希望。

法新社今天報導，這場發生在香港宏福苑的大火已奪走至少128條性命，是自1980年以來全球最致命的住宅大樓火災。香港當局表示，約200人的情況仍「不明」。

一名馮先生在岳母居住的地方化為火海後，已整整2天聯絡不上，但他仍未放棄要把岳母帶回家的希望，與眾多尋找家人的親屬一樣，前往死者辨識站，與妻子一起翻看死者照片。

在辨識站兩度無果後，馮先生也得知目前沒有任何公立醫院收治他的岳母。馮先生告訴法新社表示，「這非常折磨人，因為我必須看著那些我根本不想看到的東西」。

在醫院中，一名黃小姐因找不到親屬而落淚，38歲的黃小姐說：「我們找不到她們，一直前往不同醫院，詢問是否有好消息。」另外，46歲的楊小姐表示，她在新聞中看到70歲母親被抬上擔架的照片，但打遍所有公立醫院的電話後，仍找不到母親的下落。

目前許多家屬都在太平間辨識自己家人的遺體，在停車場裡，工作人員先將數十具用黑色袋子密封的遺體卸下，接著悲痛的家屬乘接駁車抵達。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在太平間提供家屬情緒支持，她形容那裡的氣氛「悲慘而淒涼」。蕭倩文告訴法新社，「有些人失去了家人，他們必須立刻處理喪葬事宜，同時還要面對自己的情緒」。

蕭倩文也指出，政府必須制定短、中、長期計畫並做好心理準備，以決定如何提供全面協助給那些遭受重大創傷、失去親人的民眾。

香港大火 宏福苑 遺體

延伸閱讀

【重磅快評】香港宏福苑大火台灣應有的教訓

受困宏福苑大火！才剛到香港工作…菲傭護「三月大女嬰」與母同獲救

香港查宏福苑維修貪污 今再拘捕八人累計破兩位數

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

相關新聞

香港宏福苑大火受困2小時！40年住戶還原「死裡逃生」驚魂紀實

香港新界大埔宏福苑社區26日發生77年來最嚴重的5級「災難性」大火，已造成至少128人罹難，其中包含一名殉職消防員。40...

大陸官媒宣傳「叉燒」影片！惡毒網友扯香港大火遭撻伐秒刪

香港大埔宏福苑26日發生5級大火，造成逾百人罹難，正值救援與善後全力進行之際，大陸官媒「人民網」卻被網友發現，於28日凌...

宏福苑大火「瞞母謊報平安」…獲救者千字文述被困「煉獄」 闖濃煙救鄰居

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，傷亡枕藉。無情大火，同時也展現人性光輝的一面。住在宏福苑宏昌閣一個2樓單位的男住戶阿Will，死裡逃生，今日他在Facebook發千字文詳述驚險歷程。他身陷「煉獄」

仍有逾200人失聯...港大火至少128死 港府降半旗3天誌哀

香港新界大埔宏福苑社區五級「災難性」大火，至昨天下午，已釀至少一二八人死亡，七十九人受傷，包含一名消防員殉職，還約有兩百...

香港宏福苑大火 陸多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭設外牆作業面

香港大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡79人受傷，起火原因備受關注，不少人將矛頭指向竹製鷹架（港稱竹棚）。大陸多個城市...

【重磅快評】香港宏福苑大火台灣應有的教訓

延燒逾30小時，到今天累計已奪走128條人命，住院就醫的傷患狀況看得到讓人擔心，近300失蹤人口命運就更難想像。宏福苑是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。