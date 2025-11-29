香港宏福苑大火 家屬翻照片、奔波醫院盼找回家人
自從香港宏福苑26日發生大火後，已奪走至少128條性命，有許多家屬在死者辨識站、不同醫院來回奔波，只是為了想找到家人身影，大家也仍未放棄與家人團聚的希望。
法新社今天報導，這場發生在香港宏福苑的大火已奪走至少128條性命，是自1980年以來全球最致命的住宅大樓火災。香港當局表示，約200人的情況仍「不明」。
一名馮先生在岳母居住的地方化為火海後，已整整2天聯絡不上，但他仍未放棄要把岳母帶回家的希望，與眾多尋找家人的親屬一樣，前往死者辨識站，與妻子一起翻看死者照片。
在辨識站兩度無果後，馮先生也得知目前沒有任何公立醫院收治他的岳母。馮先生告訴法新社表示，「這非常折磨人，因為我必須看著那些我根本不想看到的東西」。
在醫院中，一名黃小姐因找不到親屬而落淚，38歲的黃小姐說：「我們找不到她們，一直前往不同醫院，詢問是否有好消息。」另外，46歲的楊小姐表示，她在新聞中看到70歲母親被抬上擔架的照片，但打遍所有公立醫院的電話後，仍找不到母親的下落。
目前許多家屬都在太平間辨識自己家人的遺體，在停車場裡，工作人員先將數十具用黑色袋子密封的遺體卸下，接著悲痛的家屬乘接駁車抵達。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在太平間提供家屬情緒支持，她形容那裡的氣氛「悲慘而淒涼」。蕭倩文告訴法新社，「有些人失去了家人，他們必須立刻處理喪葬事宜，同時還要面對自己的情緒」。
蕭倩文也指出，政府必須制定短、中、長期計畫並做好心理準備，以決定如何提供全面協助給那些遭受重大創傷、失去親人的民眾。
