受困宏福苑大火！才剛到香港工作…菲傭護「三月大女嬰」與母同獲救

香港01／ 撰文：凌逸德
Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作。（網上圖片）
Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作。（網上圖片）

香港大埔宏福苑周三（26日）五級火災，造成多人傷亡，當中有母親、3個月大女嬰和剛抵港工作的菲律賓籍女傭同困火場，最終由消防救出，3人被送往深切治療部，有認識該名母親的網友表示，3人情況穩定。

有傳媒報導，菲傭Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作，火警發生時，她和僱主及3個月大的幼主被困火場，Rhodora一直抱住小主人，最終消防救出眾人。Rhodora事後由救護車送往基督教聯合醫院接受治理，目前留醫深切治療部。

但有網友表示，認識事件中的女僱主，對方憶述當時一直抱住自己女兒， 「想盡辦法讓寶寶少吸一點濃煙, 就把寶寶放進衣櫃裏面」，消防入屋後，母親提醒女嬰仍在櫃內，由消防抱走嬰兒離開。

至於該名外傭，網友形容「對他們遭遇，深感同情」，3人仍在深切治療部接受觀察，情況同樣穩定，「希望3人早日康復」。

文章授權轉載自《香港01》

香港大火 宏福苑

