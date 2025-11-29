快訊

港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為表達對大埔宏福苑火災遇難者的沉重哀悼，香港政府29日上午8時，在總部東翼前地舉行降半旗儀式。隨後，香港特首李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員默哀，沉痛哀悼在大埔火災中不幸罹難的人士。

星島日報報導，儀式於上午8時開始，警方儀仗隊進場進行升旗禮，之後降半旗，全場默哀3分鐘。另外有大批身穿素色衣服的香港市民，自發到香港政府總部外觀禮，且一同默哀。儀式歷時約5分鐘。

大陸央視新聞報導，從11月29日至12月1日，香港所有政府建築物及設施的國旗及區旗降半旗默哀。期間政府主要官員取消非必要公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動，按情況安排取消或延期。

哀悼期間，政府民政事務總署將於全港18區設置弔唁處，供香港市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為29日至12月1日9時至21時。

29日上午，中共駐香港特別行政區聯絡辦公室，也舉行降半旗和默哀儀式，哀悼火災遇難者。

香港大埔宏福苑於11月26日下午發生五級火警，截至目前，已造成至少128人遇難。

香港大火 宏福苑 李家超

