聽新聞
0:00 / 0:00
港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者
為表達對大埔宏福苑火災遇難者的沉重哀悼，香港政府29日上午8時，在總部東翼前地舉行降半旗儀式。隨後，香港特首李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員默哀，沉痛哀悼在大埔火災中不幸罹難的人士。
星島日報報導，儀式於上午8時開始，警方儀仗隊進場進行升旗禮，之後降半旗，全場默哀3分鐘。另外有大批身穿素色衣服的香港市民，自發到香港政府總部外觀禮，且一同默哀。儀式歷時約5分鐘。
大陸央視新聞報導，從11月29日至12月1日，香港所有政府建築物及設施的國旗及區旗降半旗默哀。期間政府主要官員取消非必要公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動，按情況安排取消或延期。
哀悼期間，政府民政事務總署將於全港18區設置弔唁處，供香港市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為29日至12月1日9時至21時。
29日上午，中共駐香港特別行政區聯絡辦公室，也舉行降半旗和默哀儀式，哀悼火災遇難者。
香港大埔宏福苑於11月26日下午發生五級火警，截至目前，已造成至少128人遇難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言