聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港大埔宏福苑26日發生5級大火，造成逾百人罹難，正值救援與善後全力進行之際，大陸官媒「人民網」卻被網友發現，於28日凌晨在B站發布「今晚吃叉燒」影片，影片是一系列「睡了嗎？今晚吃…」的其中一部，內容只是普通的美食介紹，但卻引發不少惡毒的大陸網友，惡意聯想到香港大火。影片在很短時間內遭刪除，但截圖及留言已在網路擴散，批評聲浪不斷。

「人民網」28日凌晨在影音平台Bilibili發布一則影音「睡了嗎？今晚吃叉燒飯，看看又不長肉！晚安」影片，許多網友竟還以極戲謔語氣留言：「大埔不是有現成的嗎」「可惜火太大，港式叉燒焦了」「懂你意思」等字眼，引發更多反彈。

其他看不下去的大陸網友，則將截圖及留言分享到微博，質疑此舉「不尊重死難者」「毫無基本人性」。微博上出現批評聲浪：「人民網以及下面的評論真的不是人，反港反成這樣」「冷血到這種程度？」「非常惡劣」「反港反成這樣？」「怎麼會有人在悲劇面前開玩笑？」

也有網友解釋，「官方發這個影片，本意是近期叉燒確立了官方的英文名：char siu，是廣東話譯名。就一個正常的宣傳視頻，有半個字提到香港？壞的是評論區底下帶節奏引戰的人」、「這個帳號最近都在日更大陸各地的美食，只是時間有問題」。

隨著討論升溫，影片疑似被迅速下架，搜尋「人民網」在bilibili的相關內容，目前已無法看到原始影片。

香港宏福苑大火受困2小時！40年住戶還原「死裡逃生」驚魂紀實

香港新界大埔宏福苑社區26日發生77年來最嚴重的5級「災難性」大火，已造成至少128人罹難，其中包含一名殉職消防員。40...

大陸官媒宣傳「叉燒」影片！惡毒網友扯香港大火遭撻伐秒刪

香港大埔宏福苑26日發生5級大火，造成逾百人罹難，正值救援與善後全力進行之際，大陸官媒「人民網」卻被網友發現，於28日凌...

宏福苑大火「瞞母謊報平安」…獲救者千字文述被困「煉獄」 闖濃煙救鄰居

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，傷亡枕藉。無情大火，同時也展現人性光輝的一面。住在宏福苑宏昌閣一個2樓單位的男住戶阿Will，死裡逃生，今日他在Facebook發千字文詳述驚險歷程。他身陷「煉獄」

仍有逾200人失聯...港大火至少128死 港府降半旗3天誌哀

香港新界大埔宏福苑社區五級「災難性」大火，至昨天下午，已釀至少一二八人死亡，七十九人受傷，包含一名消防員殉職，還約有兩百...

港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者

為表達對大埔宏福苑火災遇難者的沉重哀悼，香港政府29日上午8時，在總部東翼前地舉行降半旗儀式。隨後，香港特首李家超聯同主...

陸港澳辦協調廣東物資協助支援 港府曝救災難題

香港大埔宏福苑五級惡火導致至少一百廿八人遇難，中共中央港澳辦工作組已自北京赴港協助，並協調廣東省全力支援醫療物資。

