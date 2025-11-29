聽新聞
港惡火慘劇 陸港澳辦協調廣東物資 港府曝救災難題

聯合報／ 記者陳政錄廖士鋒／綜合報導
一位市民攜帶花束在香港大埔宏福苑火災現場附近表達哀思。中新社
一位市民攜帶花束在香港大埔宏福苑火災現場附近表達哀思。中新社

香港大埔宏福苑五級惡火導致至少一百廿八人遇難，中共中央港澳辦工作組已自北京赴港協助，並協調廣東省全力支援醫療物資。

火災發生當晚，中共總書記習近平稱要全力以赴撲滅火災，指示中共中央港澳辦協助下，港澳辦已協調廣東省為香港大埔火災救災工作提供協助和支援，並應香港要求，連日將裝備和物資運交至香港；同時港澳辦已組織工作小組，包括常務副主任徐啟方，副主任農融、周霽赴香港。

就宏福苑大火起因，香港保安局局長鄧炳強昨天下午在記者會上表示，相信是宏昌閣（宏福苑八棟樓之一的F座大樓）低層圍網最先起火，引燃包覆窗戶的發泡膠板（保麗龍）並快速蔓延波及其他樓宇，讓玻璃爆破、火勢急速增強並蔓延到室內，大面積同時起火造成災難。同時，高溫讓竹棚燃燒，燒斷的竹子飛墜也讓其他樓座的棚網起火。

他說，這次救災遇到很大困難，火勢蔓延異常迅速，短時間內波及七座樓宇；高層棚架不斷跌下來，堵塞緊急車輛出口及大廈出入口，嚴重阻礙消防人員進入樓宇救援，消防旋轉台鋼梯車也難以停泊至最佳作業位置。同時因為樓宇火勢非常猛烈，現場溫度非常高，達攝氏五百度或以上，消防員不易推進至其他樓層，樓宇空間亦非常狹窄，限制每層可以工作的人手數目；單位雜物亦相當多，個別房間死灰復燃，大大增加工作的難度。

香港消防處長楊恩健解釋外界質疑為何未派直升機、無人機、百米超高雲梯車救災。他說：未使用直升機，是直升機投擲水彈，水並不會精準落入火場，只會灑在大廈周邊。直升機靠近樓宇時會產生強氣流，反而可能加速火勢蔓延、使火情擴大。

第二，未使用更高的雲梯車。像一百米級別的雲梯車，使用時對地面空間的寬度要求極高。同時，當前緊急車輛通道要求寬度為六米，而一百米雲梯車所需寬度達十米，香港大部分道路無法滿足這一條件，因此無法使用。

第三，未使用無人機滅火是因，從實際應用來看，無人機所能承載的滅火水帶直徑遠小於消防車或消防人員所用水帶，這意味著其滅火用水量相對較少，對此次多單元同時起火的大規模火情而言，並非有效滅火方式。

面對災情，各地捐款湧至，大陸、港澳、台灣和南韓等都有藝人伸出援手，陸、港多家企業宣布支援。港府表示，截至昨天下午五點，特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到五億港元捐款，連同政府的三億港元，總數增至八億港元。

香港大火 宏福苑 香港 直升機 大埔 火災 捐款 消防員 習近平

