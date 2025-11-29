仍有逾200人失聯...港大火至少128死 港府降半旗3天誌哀

香港新界大埔宏福苑社區五級「災難性」大火，至昨天下午，已釀至少一二八人死亡，七十九人受傷，包含一名消防員殉職，還約有兩百多名失聯者情況未明。這是香港七十七年來最嚴重的火災。港府昨晚宣布，自今天起至十二月一日一連三天國旗與區旗降半旗誌哀。

綜合港媒報導，香港昨天下午召開新聞發布會，保安局長鄧炳強表示，大火已造成一二八人死亡，其中死者包含一名消防員；七十九人受傷，包含十一名消防員，有十二名傷者命危。火警期間共接獲四六七宗失蹤求助，目前仍有兩百多個情況未明。一二八名罹難者已確認身分卅九人，還有八十九具未能辨識的遺體。

港警已進行全方位取證和調查，廉政公署也將調查涉及維修宏福苑工程貪腐情況，兩天下來至少拘捕工程顧問、棚架包商等十一人；港警初步調查是社區「宏昌閣」低層圍網最先起火，引燃發泡膠板並快速蔓延波及其他樓宇和室內，釀成大面積災難。另經消防檢查發現八座大廈火警警鈴無法有效操作，「有開但無聲響」，將對設備商採取執法行動。

這起大火在昨天上午十時十八分才全部撲滅，從廿六日下午二時五十二分發現火點，總計燃燒了四十四個多小時。香港消防處長楊恩健指出，本次一共出動三○九架次消防車輛，二三一一名消防及救護人員參與救援。待警方完成蒐證後才會解封，約需三至四星期。

這是一九四八年石塘咀倉庫大火以來，香港死傷最嚴重的火災。宏福苑社區於一九八三年建成，有八座樓，提供近兩千個住房單位，總人口近五千人。據港媒報導，居民曾抗議八座樓同時對外牆維修，工程透明度不足，曾見工人在竹棚吸菸等。

港府已成立三億港元基金協助居民，在前日宣布發一萬港元緊急救助金後，昨天再向每名死者家屬發放二十萬港元慰問金。下周起並為每戶受影響家庭提供五萬港元生活津貼。

港府已宣布取消政府主辦大部分活動，多個體育賽事延期或取消，昨天和今天連兩天的韓國流行樂大獎MAMA改莊嚴肅穆形式舉辦，加入默哀。

香港第八屆立法院選舉原定十二月七日登場，但李家超已表示暫停選舉準備工作，接下來幾天將決定後續如何進行。若延期，將是自二○二○年受新冠影響後的第二次。