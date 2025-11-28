快訊

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
哀悼火災罹難者，港府明起三日將降半旗誌哀。(路透資料照片)
哀悼火災罹難者，港府明起三日將降半旗誌哀。(路透資料照片)

香港新界大埔宏福苑社區26日發生代表「災難性」的五級大火，已造成至少128死、79傷，港府晚間公布哀悼安排，將於11月29日至12月1日一連三日降半旗誌哀。

據澎湃新聞，港府宣布，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沈重哀悼，香港特別行政區政府將進行悼念。

根據安排，11月29日至12月1日，全香港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會降半旗誌哀。

期間，香港政府主要官員會取消非必要的公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。

香港特首李家超明日上午八時，將同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部默哀三分鐘，沈痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人士。

據公布，在哀悼期間，香港民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。

早前港府已宣布取消政府主辦大部分活動，多個體育賽事延期或取消，今明連兩天在港登場的韓國流行樂大獎MAMA也改莊嚴肅穆形式舉辦，加入默哀儀式，至於香港第八屆立法院選舉原定下月7日登場，但李家超已表示暫停選舉準備工作，接下來幾天將決定後續如何進行，若延期，將是自2020年受新冠影響後的第二次。

