香港宏福苑大火 明起香港政府建築物及設施降半旗誌哀

香港26日發生於大埔宏福苑的五級大火，大火至今死亡人數增至128人。新華社報導，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沈重哀悼，11月29日至12月1日香港所有政府建築物及設施的國旗及區旗下半旗誌哀。

綜合新華社及香港經濟日報報導，香港保安局長鄧炳強28日下午交代大埔宏福苑五級火救援進度。大火至今死亡人數增至128人，不排除稍後再發現更多遺體，約有一半在單位發現。目前約200人情況未明，當中包括89具未能確切辨認的遺體。

鄧炳強表示，初步化驗顯示大廈外圍棚網、保護網達阻燃要求，惟貼在窗外的發泡膠板高度易燃。初步調查顯示最初由宏昌閣低層棚網先起火，繼而令發泡膠起火，而火勢迅速向上蔓延，短時間波及宏福苑其他樓宇。由於發泡膠被引燃令玻璃爆破，火勢蔓延至室內。

鄧炳強並指，警方將對大埔宏福苑火災進行全方位取證和調查，調查過程需要三至四個星期。