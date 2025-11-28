宏福苑大火「瞞母謊報平安」…獲救者千字文述被困「煉獄」 闖濃煙救鄰居

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，傷亡枕藉。無情大火，同時也展現人性光輝的一面。住在宏福苑宏昌閣一個2樓單位的男住戶阿Will，死裡逃生，今日他在Facebook發千字文詳述驚險歷程。他身陷「煉獄」，眼前是濃煙、是烈焰，每一口空氣也彌足珍貴；但當走廊傳來鄰居夫婦求助的聲音，他仍然義無反顧，冒死衝出去將二人救入自己家中，甚至其後讓他們由消防員先救走，自己繼續默默等候，猶幸最終他也獲消防員救出送院。

《香港01》聯絡到阿Will，他確認事件，並表示正留院治理。

開門見煙 大堂陷火海斷後路

阿Will在文中詳述火警經過稱，事發時正在家中休息，接獲太太來電通知發生火災，隨即更衣準備逃生，惟當打開大門一刻，「眼前就一黑，濃煙將我吞噬」。他嘗試開啟手機電筒照明，卻伸手不見五指，更感到呼吸困難，被逼退回屋內。

當時情況危急，再次與太太通電話，得知大堂已變成火海，意味著唯一的逃生出口已被截斷。Will形容此刻自己如同被囚禁在這座名為「家」的煉獄之中，只能無奈等待救援。

聽慘叫聲 冒死衝出走廊救鄰居

絕望之際，阿Will聽到門外走廊傳來慘叫聲。雖然深知外面環境惡劣，但他拿著濕毛巾，毫不猶豫衝出救人。他形容：「不到十秒，眼睛已經不停飆淚水，喉嚨感到熾熱。」但他深知若不伸出援手，對方必死無疑。

他在濃煙中摸著牆壁前行，大叫：「快過來」最終觸碰到鄰居身體，成功將一對夫婦拉進屋內。Will指出，在走廊不到一分鐘已感到極度難受，深刻體會被濃煙包圍的恐怖。而該對鄰居夫婦衣衫單薄，只穿拖鞋，他連忙提供清水、襪子、鞋及長褲，安撫兩人：「不用擔心，我們死不了的！」

窗外飄「黑色雪花」 瞞母作最後通話

阿Will續稱，三人被困屋內數小時，他坐在窗邊，看著窗外燃燒的雜物如「黑色雪花」般飄落，感到深深的無力感。等待救援期間，身在外地的母親來電，他為了不讓母親擔心，強忍淚水謊說：「媽媽不用擔心，消防員正在救我，我沒事了，先不理你，我先把東西收拾好走吧！」掛斷電話一刻，聽著外面的爆炸聲，他心中湧起生離死別的感覺。

讓夫婦上升降台逃生 棄心愛模型悟無常

直到傍晚6時，消防員升雲梯靠近。Will對鄰居太太說：「我比較年輕，我還可以忍受多一會，你們先離開吧！」並協助鄰居夫婦爬出窗外，讓他們坐上雲梯離開。

夫婦離開後，又剩下阿Will獨自留在屋內等候救援。他沒有心慌，反而是似在對這個「家」作最後道別。阿Will寫道：「環顧四周，看著曾經廢寢忘食完成的模型、珍藏的限量版超合金及名牌奢侈品，驚覺在生死面前，所有身外之物都帶不走。」結果將可以收拾更多物品的時間浪費，只是靜在原地環顧一片狼藉的四周。

時間一點一滴流逝，最終他獲救送院。阿Will說，當護士問及是否急著出院時？他只能默不作聲，心中反覆問自己：「我還能回家嗎？」這場大火令他深刻體會到，在無常面前，人類從來都不是主人，只是暫時的棲居者。

文章授權轉載自《香港01》