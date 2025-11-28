香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

快訊

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
一位市民攜帶花束在香港大埔宏福苑火災現場附近表達哀思。（中新社）
香港宏福苑火災慘案，令香港社會為之動容，連香港賽馬會都宣布六合彩暫停、賽馬改成小規模。香港人守望相助，有了不同的故事。但在這慘案中，仍有三個關於人的懸念及關切，涉及的數字是二百、十六和三十二。

數字二百，是那些「情況未明」者。按港府保安局的資料，第一次宣布失聯者，數字是二百七十九人。所謂失聯，主要來自家人或友人向當局的求助，這一求助數字是四百六十七宗，其中包括有重疊的求助。

經過兩天救援行動，以及部份調查統計行動，失聯人數減少。目前口徑是有一百二十八人遇難，但仍有約二百人「情況未明」，保安局說當中涉及八十九具未能確切辨認的遺體。目前悲觀的估計，其餘百多人中應有相當數量也已遇難。

數字十六，有可能與其他數字重疊，比如失聯者重疊。這十六之數，說的是在大火場中發現，已經燒焦的遺體，可能需要確認環節，才好移出大廈安置。又由於香港警方的搜索調查還要進一步展開，還可能持續一段時間，那十六之數可能擴大。

最後一個三十二之數，說的是在大火中遇難、失聯的外傭。據亞洲移居人士聯盟說，他們收集資料，在涉火災範圍內工作的外傭有二百人。截至二十八日已知有二名印尼女傭在火災中死亡，有十九名菲律賓籍女傭及十一名印尼籍女傭仍然失聯。

這些遠離家人，在香港舉目無親的的外傭，理應受到關注的協助。印尼駐港總領事二十八日下午到社區會堂探望受影響傭工，說正盡力尋找失蹤的傭工，會與香港入境處合作，為受影響外傭簽發新護照及提供協助。亞洲移居人士聯盟發言人說，不少受影響外傭的家人向聯盟求助，聯盟正聯絡所屬領事館尋求協助。

