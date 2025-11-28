快訊

香港惡火為何不派直升機、無人機、百米雲梯車滅火？港警稱通通不能用

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
香港宏福苑大樓惡火，直升機、無人機、百米超高雲梯車均無法派上用場。只能以一般消防車射水滅火。（中通社）
香港宏福苑大樓惡火造成慘重傷亡，多人質疑為何不派直升機、無人機與百米超高雲梯車滅火？香港消防處長楊恩健解釋，通通無法使用。

港媒報導，11月28日下午，香港消防處處長楊恩健在新聞發布會上解釋了關於香港大埔宏福苑火災救援的多個疑問—為何未使用直升機、為何未使用無人機、為何未使用百米雲梯車以及事發時宏福苑火警警報是否鳴響。他說：

第一，未使用直升機。若在此次火警中用直升機投擲水彈，水並不會精準落入火場，只會灑在大廈週邊，與滅火行動無直接關聯。此外，直升機靠近樓宇時會產生強氣流，反而可能加速火勢蔓延、使火情擴大，因此未採用該方式。

第二，為何未使用更高的雲梯車。像100米級別的雲梯車，使用時對地面空間的寬度要求極高，目前看使用的56米雲梯車，作業時兩側需要預留一定寬度的操作空間，雲梯車越高，所需的地面寬度越寬。當前的緊急車輛通道要求寬度為6米，而100米雲梯車所需寬度達10米，香港大部分道路無法滿足這一條件，因此無法使用。

第三，為何未使用無人機滅火。他說，香港消防處與廣東省消防總隊保持著緊密聯繫。目前，無人機滅火在廣東省消防總隊仍處於探索和試驗階段，而且，從實際應用來看，無人機所能承載的滅火水帶直徑遠小於消防車或消防人員所用水帶，這意味著其滅火用水量相對較少，對此次多單元同時起火的大規模火情而言，並非有效滅火方式。

楊恩健還表示，防火組專責隊伍檢查了宏福苑8棟大廈的消防系統及火警警報裝置，發現部分警報裝置無法正常運作，我們即將就此採取執法行動。此次救援面臨極大困難，主要是在樓梯及部分窗戶位置發現了大量發泡膠，這類物品極易燃燒，火災發生時會迅速蔓延至單元內部，導致多棟樓宇的多個單元同時起火。

香港大火 宏福苑 直升機 火災

